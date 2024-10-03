Замешаны спецслужбы: Дочь Любови Успенской могли подсадить на наркотики и вывезти из страны
Адвокат Сенина: Дочь Успенской могли подсадить на наркотики и вывезти из России
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © VK / Татьяна Плаксина
Дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину могли подсадить на наркотики и вывезти из России. Такую версию выдвинула адвокат певицы Елена Сенина, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, Татьяна Успенская ранее имела проблемы с наркотиками, однако прошла несколько курсов лечения и последние годы не употребляла запрещëнные препараты. Кроме того, утверждает Сенина, в деле могут быть замешаны спецслужбы «понятно, какого государства».
Общественник Виталий Бородин заявил, что исчезновению Татьяны может быть причастна её бывшая подруга по имени Таисия. Существует информация, что именно она ранее якобы подсадила Татьяну на «химию» и даже планировала организовать убийство Успенской, чтобы завладеть её имуществом. По словам Бородина, Таисия подговаривала Татьяну «воткнуть матери нож в спину».
Ранее Любовь Успенская вышла на связь после сообщений об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной и попросила о помощи. По последней информации, певица обнаружила пропажу дочери после возвращения с гастролей. Девушки не было дома, а её телефоны остались в квартире.