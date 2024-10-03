Замешаны спецслужбы: Дочь Любови Успенской могли подсадить на наркотики и вывезти из страны

По информации телеграм-канала, Татьяна Успенская ранее имела проблемы с наркотиками, однако прошла несколько курсов лечения и последние годы не употребляла запрещëнные препараты. Кроме того, утверждает Сенина, в деле могут быть замешаны спецслужбы «понятно, какого государства».

Общественник Виталий Бородин заявил, что исчезновению Татьяны может быть причастна её бывшая подруга по имени Таисия. Существует информация, что именно она ранее якобы подсадила Татьяну на «химию» и даже планировала организовать убийство Успенской, чтобы завладеть её имуществом. По словам Бородина, Таисия подговаривала Татьяну «воткнуть матери нож в спину».