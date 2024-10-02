Телефоны были дома: Любовь Успенская обнаружила пропажу дочери после возвращения из Баку

Любовь Успенская обнаружила исчезновение дочери Татьяны Плаксиной, когда вернулась с гастролей из Баку. Девушки не было дома, а её телефоны остались в квартире, что заставило близких заподозрить похищение.

Директор Плаксиной рассказал SHOT, что видели её последний раз несколько дней назад, именно перед отъездом матери в Баку.

Успенская сейчас находится в панике и планирует обратиться в полицию. Близкие рассматривают две возможные версии похищения: недавняя поездка Плаксиной с матерью в ЛНР и ДНР или попытка шантажа в адрес Успенской.