Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 19:38

Телефоны были дома: Любовь Успенская обнаружила пропажу дочери после возвращения из Баку

Любовь Успенская обнаружила пропажу дочери после возвращения с гастролей

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина. Обложка © VK / Татьяна Плаксина

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина. Обложка © VK / Татьяна Плаксина

Любовь Успенская обнаружила исчезновение дочери Татьяны Плаксиной, когда вернулась с гастролей из Баку. Девушки не было дома, а её телефоны остались в квартире, что заставило близких заподозрить похищение.

Директор Плаксиной рассказал SHOT, что видели её последний раз несколько дней назад, именно перед отъездом матери в Баку.

Успенская сейчас находится в панике и планирует обратиться в полицию. Близкие рассматривают две возможные версии похищения: недавняя поездка Плаксиной с матерью в ЛНР и ДНР или попытка шантажа в адрес Успенской.

Успенская вышла на связь после пропажи дочери и слёзно попросила помощи
Успенская вышла на связь после пропажи дочери и слёзно попросила помощи

О возможном похищении Татьяны ранее сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, артистка сама рассказала ему об этом, не исключив версию о похищении.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Любовь Успенская
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров