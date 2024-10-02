Телефоны были дома: Любовь Успенская обнаружила пропажу дочери после возвращения из Баку
Любовь Успенская обнаружила пропажу дочери после возвращения с гастролей
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина. Обложка © VK / Татьяна Плаксина
Любовь Успенская обнаружила исчезновение дочери Татьяны Плаксиной, когда вернулась с гастролей из Баку. Девушки не было дома, а её телефоны остались в квартире, что заставило близких заподозрить похищение.
Директор Плаксиной рассказал SHOT, что видели её последний раз несколько дней назад, именно перед отъездом матери в Баку.
Успенская сейчас находится в панике и планирует обратиться в полицию. Близкие рассматривают две возможные версии похищения: недавняя поездка Плаксиной с матерью в ЛНР и ДНР или попытка шантажа в адрес Успенской.
О возможном похищении Татьяны ранее сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, артистка сама рассказала ему об этом, не исключив версию о похищении.