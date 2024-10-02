Дочь Успенской пропала, её могли похитить
Бородин: Любовь Успенская заявила о похищении дочери
Любовь Успенская и её дочь Татьяна Плаксина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о пропаже дочери певицы Любови Успенской — Татьяны Плаксиной. По его словам, артистка сама сообщила ему об этом, не исключив версию о похищении.
Бородин рассказал о пропаже дочери Успенской. Видео © Telegram /Виталий Бородин
«Обращаюсь ко всем руководителям силовых структур. Только что мне позвонила Любовь Успенская и сообщила, что у неё пропала дочь. Допускаем такую мысль, что её могли похитить в связи с её командировками в ДНР и ЛНР», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее дочь Успенской попала в больницу с травмой головы. Она поскользнулась и упала в душе, ей потребовалась медицинская помощь. Артистка отметила, что дочери нужно будет пройти ещё несколько обследований и МРТ, чтобы подобрать нужное лечение