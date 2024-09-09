Дочь Успенской попала в больницу с травмой головы

Дочь певицы Любови Успенской загремела в больницу с пробитой головой. Как рассказала звёздная мать, Татьяна Плаксина поскользнулась и упала в душе, ей потребовалась медицинская помощь.

«Она пошла в душ вчера, поскользнулась и упала, получила травму. Ей зашивали голову», — рассказала Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!».

Артистка отметила, что дочери нужно будет пройти ещё несколько обследований и МРТ, чтобы подобрать нужное лечение. Кроме того, исполнительница «Пропадаю» добавила, что Плаксиной пришлось отменить работу на концертах, из-за чего та очень расстроилась.