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9 сентября, 18:46

Дочь Успенской попала в больницу с травмой головы

Любовь Успенская рассказала, что её дочь упала в душе и разбила голову

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Дочь певицы Любови Успенской загремела в больницу с пробитой головой. Как рассказала звёздная мать, Татьяна Плаксина поскользнулась и упала в душе, ей потребовалась медицинская помощь.

«Она пошла в душ вчера, поскользнулась и упала, получила травму. Ей зашивали голову», — рассказала Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!».

Артистка отметила, что дочери нужно будет пройти ещё несколько обследований и МРТ, чтобы подобрать нужное лечение. Кроме того, исполнительница «Пропадаю» добавила, что Плаксиной пришлось отменить работу на концертах, из-за чего та очень расстроилась.

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А ранее Life.ru рассказывал, что суд вынес решение в пользу певца Филиппа Киркорова, обвинившего Любовь Успенскую в публичных оскорблениях в свой адрес и потребовавшего 10 миллионов рублей в качестве морального ущерба. Однако сумма исковых требований была снижена, артистка должна была выплатить поп-королю только 280 тысяч рублей.

Александра Мышляева
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