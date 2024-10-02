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2 октября, 18:55

Успенская вышла на связь после пропажи дочери и слёзно попросила помощи

Любовь Успенская с дочерью. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Любовь Успенская с дочерью. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Любовь Успенская вышла на связь после сообщений об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной и попросила о помощи. Она отметила, что была на гастролях и не знает обстоятельств пропажи, люди, работающие у неё в доме, тоже не в курсе.

Певица очень боится того, что её дочь оказалась в руках шантажистов, которые постараются использовать Татьяну для давления на мать. Успенская попросила помочь всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении пропавшей.

«Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу её найти. Её телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или её, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли»,рассказала артистка Starhit.

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Напомним, что о возможном похищении Татьяны Плаксиной сообщил сегодня руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что певица сама рассказала ему об исчезновении дочери при неизвестных обстоятельствах, не исключив возможность похищения.

Юрий Лысенко
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