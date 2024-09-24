Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 16:29

«Любит коньячок»: Продюсер раскрыл райдер и баснословный гонорар Любови Успенской

Продюсер Дворцов: Любовь Успенская просит за выступление от 4 миллионов рублей

Любовь Успенская. Фото © VK / uspenskaya_official

Любовь Успенская. Фото © VK / uspenskaya_official

Королева русского шансона Любовь Успенская просит за выступление минимум четыре миллиона рублей, впрочем, в зависимости от мероприятия ценник может вырасти до пяти «мультов». Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, к гонорару певицы придётся добавить 500-700 тысяч рублей, если ехать придётся за пределы столицы.

Очевидно, для заказчиков баснословный гонорар не проблема, ведь Успенскую «любят влиятельные люди», подчеркнул собеседник портала «Страсти». Он также рассказал о райдере звезды. В целом, там всё обычно — вода, закуски, зеркало.

«Возможно, у Любови Залмановны также есть в райдере алкоголь, она любит коньячок. Ещё ВИП-трансфер. Это самолёт повышенной комфортности, бизнес-класс, в поезде — люкс», — уточнил продюсер.

Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей за «попрошайку» по иску Успенской
Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей за «попрошайку» по иску Успенской

Кстати, алкоголь также может быть в райдере Григория Лепса. Ранее Сергей Дворцов отметил, что певец предпочитает водку или коньяк. Также за выступление народный артист России просит от 4,5 до 6 млн рублей.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Любовь Успенская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров