«Любит коньячок»: Продюсер раскрыл райдер и баснословный гонорар Любови Успенской

Королева русского шансона Любовь Успенская просит за выступление минимум четыре миллиона рублей, впрочем, в зависимости от мероприятия ценник может вырасти до пяти «мультов». Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, к гонорару певицы придётся добавить 500-700 тысяч рублей, если ехать придётся за пределы столицы.

Очевидно, для заказчиков баснословный гонорар не проблема, ведь Успенскую «любят влиятельные люди», подчеркнул собеседник портала «Страсти». Он также рассказал о райдере звезды. В целом, там всё обычно — вода, закуски, зеркало.

«Возможно, у Любови Залмановны также есть в райдере алкоголь, она любит коньячок. Ещё ВИП-трансфер. Это самолёт повышенной комфортности, бизнес-класс, в поезде — люкс», — уточнил продюсер.