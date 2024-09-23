Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей за «попрошайку» по иску Успенской
Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, uspenskayalubov_official
Суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей в качестве моральной компенсации в отношении Любови Успенской. Об этом сообщили в Таганском суде столицы.
«Частично удовлетворить исковые требования, взыскать с ответчика Киркорова компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — указано в вердикте.
Кроме того, суд обязал певца, который ранее назвал коллегу в интервью «попрошайкой», опровергнуть данные сведения.
Напомним, что Филипп Киркоров подал иск против Любови Успенской, требуя взыскать с неё десять миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время одного из интервью, где она назвала его женоненавистником. В свою очередь Успенская подала ответный иск о защите чести и достоинства на ту же сумму в десять миллионов рублей. Она припомнила Киркорову, что он публично назвал её «попрошайкой». Позднее стало известно, что суд взыскал с Успенской 280 тысяч рублей по 10-миллионному иску Киркорова.