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23 сентября, 16:21

Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей за «попрошайку» по иску Успенской

Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, uspenskayalubov_official

Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, uspenskayalubov_official

Суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей в качестве моральной компенсации в отношении Любови Успенской. Об этом сообщили в Таганском суде столицы.

«Частично удовлетворить исковые требования, взыскать с ответчика Киркорова компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — указано в вердикте.

Кроме того, суд обязал певца, который ранее назвал коллегу в интервью «попрошайкой», опровергнуть данные сведения.

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Напомним, что Филипп Киркоров подал иск против Любови Успенской, требуя взыскать с неё десять миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время одного из интервью, где она назвала его женоненавистником. В свою очередь Успенская подала ответный иск о защите чести и достоинства на ту же сумму в десять миллионов рублей. Она припомнила Киркорову, что он публично назвал её «попрошайкой». Позднее стало известно, что суд взыскал с Успенской 280 тысяч рублей по 10-миллионному иску Киркорова.

Дарья Нарыкова
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