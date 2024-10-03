Life.ru узнал, где нашли дочь Любови Успенской
Дочь певицы Успенской нашлась
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась. Об этом в беседе с Life.ru директор артистки Александр.
«Девочка нашлась. Нашлась не в России. Чувствует себя нормально, более или менее. Мама, Любовь, счастлива, девочка тоже, я тем более», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне певица Любовь Успенская сообщила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной и попросила о помощи. По последней информации, артистка обнаружила пропажу дочери после возвращения с гастролей. Девушки не было дома, а её телефоны остались в квартире. Адвокат Успенской считает, что Татьяну Плаксину могли подсадить на наркотики и вывезти из России.