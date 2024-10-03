Life.ru узнал, где нашли дочь Любови Успенской

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась. Об этом в беседе с Life.ru директор артистки Александр.

«Девочка нашлась. Нашлась не в России. Чувствует себя нормально, более или менее. Мама, Любовь, счастлива, девочка тоже, я тем более», — говорится в сообщении.