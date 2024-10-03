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3 октября, 12:42

Life.ru узнал, где нашли дочь Любови Успенской

Дочь певицы Успенской нашлась

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась. Об этом в беседе с Life.ru директор артистки Александр.

«Девочка нашлась. Нашлась не в России. Чувствует себя нормально, более или менее. Мама, Любовь, счастлива, девочка тоже, я тем более», — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне певица Любовь Успенская сообщила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной и попросила о помощи. По последней информации, артистка обнаружила пропажу дочери после возвращения с гастролей. Девушки не было дома, а её телефоны остались в квартире. Адвокат Успенской считает, что Татьяну Плаксину могли подсадить на наркотики и вывезти из России.

Ольга Годуненко
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