Звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыла, куда на самом деле пропала дочь Успенской
Экстрасенс Кузнецова: Отъезд дочери Успенской был самостоятельным и добровольным
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © VK / Татьяна Плаксина
Экстрасенс Николь Кузнецова считает, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина не похищена, а ушла из дома сама и по своему желанию. Об этом медиум заявила в беседе с Life.ru.
Версия «похищения» — единственная пристойная, с которой Любовь Успенская подняла активную шумиху в прессе, но могу сказать однозначно: Татьяну никто не похищал, и отъезд её был самостоятельным и добровольным. Все призывы матери в СМИ — обвиняющие третьи лица в исчезновении, так как всегда хочется искать злоумышленников и виновных, но в этом случае ни о какой преступной спецоперации речи нет.
Кузнецова также добавила, что «бывших наркоманов и маргиналов в отставке не существует».
Напомним, накануне певица Любовь Успенская сообщила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной и попросила о помощи. По последней информации, артистка обнаружила пропажу дочери после возвращения с гастролей. Девушки не было дома, а её телефоны остались в квартире. Адвокат Успенской считает, что Татьяну Плаксину могли подсадить на наркотики и вывезти из России.