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Звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыла, куда на самом деле пропала дочь Успенской

Экстрасенс Кузнецова: Отъезд дочери Успенской был самостоятельным и добровольным

3 октября, 12:38
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © VK / Татьяна Плаксина

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © VK / Татьяна Плаксина

Экстрасенс Николь Кузнецова считает, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина не похищена, а ушла из дома сама и по своему желанию. Об этом медиум заявила в беседе с Life.ru.

Версия «похищения» — единственная пристойная, с которой Любовь Успенская подняла активную шумиху в прессе, но могу сказать однозначно: Татьяну никто не похищал, и отъезд её был самостоятельным и добровольным. Все призывы матери в СМИ — обвиняющие третьи лица в исчезновении, так как всегда хочется искать злоумышленников и виновных, но в этом случае ни о какой преступной спецоперации речи нет.

Николь Кузнецова

Экстрасенс

Версия «похищения» — единственная пристойная, с которой Любовь Успенская подняла активную шумиху в прессе, но могу сказать однозначно: Татьяну никто не похищал, и отъезд её был самостоятельным и добровольным. Все призывы матери в СМИ — обвиняющие третьи лица в исчезновении, так как всегда хочется искать злоумышленников и виновных, но в этом случае ни о какой преступной спецоперации речи нет.
Версия «похищения» — единственная пристойная, с которой Любовь Успенская подняла активную шумиху в прессе, но могу сказать однозначно: Татьяну никто не похищал, и отъезд её был самостоятельным и добровольным. Все призывы матери в СМИ — обвиняющие третьи лица в исчезновении, так как всегда хочется искать злоумышленников и виновных, но в этом случае ни о какой преступной спецоперации речи нет.

Кузнецова также добавила, что «бывших наркоманов и маргиналов в отставке не существует».

Телефоны были дома: Любовь Успенская обнаружила пропажу дочери после возвращения из Баку
Телефоны были дома: Любовь Успенская обнаружила пропажу дочери после возвращения из Баку

Напомним, накануне певица Любовь Успенская сообщила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной и попросила о помощи. По последней информации, артистка обнаружила пропажу дочери после возвращения с гастролей. Девушки не было дома, а её телефоны остались в квартире. Адвокат Успенской считает, что Татьяну Плаксину могли подсадить на наркотики и вывезти из России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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