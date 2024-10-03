Звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыла, куда на самом деле пропала дочь Успенской

Версия «похищения» — единственная пристойная, с которой Любовь Успенская подняла активную шумиху в прессе, но могу сказать однозначно: Татьяну никто не похищал, и отъезд её был самостоятельным и добровольным. Все призывы матери в СМИ — обвиняющие третьи лица в исчезновении, так как всегда хочется искать злоумышленников и виновных, но в этом случае ни о какой преступной спецоперации речи нет.