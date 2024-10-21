Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 13:27

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Российское гражданство получил защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Путин.

Спортсмену 30 лет. Он играет в составе «Зенита» с июля 2019 года. За это время вместе с командой Сантос стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.

Стало известно, где и с кем сыграет сборная России по футболу в ноябре
Стало известно, где и с кем сыграет сборная России по футболу в ноябре

Также сегодня Путин дал гражданство России американцу Джону Роблесу, которого в средствах массовой информации назвали первым политбеженцем из Штатов. РК слову, в России он проживает ещё с 1990 годов. В нашей стране он работал учителем, а также международным журналистом.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дуглас Сантос
  • Путин
  • Футбол
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров