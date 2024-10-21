Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство
Футболист «Зенита» Дуглас Сантос. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Российское гражданство получил защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Путин.
Спортсмену 30 лет. Он играет в составе «Зенита» с июля 2019 года. За это время вместе с командой Сантос стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.
Также сегодня Путин дал гражданство России американцу Джону Роблесу, которого в средствах массовой информации назвали первым политбеженцем из Штатов. РК слову, в России он проживает ещё с 1990 годов. В нашей стране он работал учителем, а также международным журналистом.