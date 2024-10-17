Стало известно, где и с кем сыграет сборная России по футболу в ноябре

Сборная России по футболу в ноябре проведёт два товарищеских матч. В Сочи подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Брунея, а в Волгограде — примут сборную Сирии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Первая игра состоится на стадионе «Фишт», вторая — на «Волгоград Арене». По данным журналистов, РФС опасается за состояние газона в Сочи, но рассчитывает, что его успеют привести в порядок. Даты матчей пока не называются.