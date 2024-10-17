Стало известно, где и с кем сыграет сборная России по футболу в ноябре
«Матч ТВ»: В ноябре сборная России примет Бруней в Сочи и Сирию в Волгограде
Сборная России по футболу в ноябре проведёт два товарищеских матч. В Сочи подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Брунея, а в Волгограде — примут сборную Сирии. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Первая игра состоится на стадионе «Фишт», вторая — на «Волгоград Арене». По данным журналистов, РФС опасается за состояние газона в Сочи, но рассчитывает, что его успеют привести в порядок. Даты матчей пока не называются.
Напомним, в октябре сборная России не проводила товарищеских матчей. Вместо этого футболисты устроили мастер-класс для детей, в том числе из Курской и Белгородской областей.
Ранее сборные Пакистана и Танзании отказались от матча с Россией в октябре. При этом азиатская команда предложила сдвинуть игру на ноябрь. В РФС возмутились решением Пакистана нарушить ранее принятые договорённости. А в сентябре из-за тайфуна «Яги» сорвался матч против сборной Таиланда. Свой последний на данный момент матч команда Карпина провела против Вьетнама, разгромив соперника со счётом 3:0.
РФС / Михаил Шапаев