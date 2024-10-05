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5 октября, 12:12

Две сборные отказались от матча с Россией в октябре

Сборные Пакистана и Танзании отказались от матча с Россией в октябре

Сборная Пакистана по футболу не будет принимать участие в матче против сборной России в октябре. Об этом менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар сообщил Sport24.

«23 сентября 2024 года мы получили приглашение и запрос от РФС на проведение товарищеского матча на одном из российских стадионов в октябрьскую паузу на игры сборных. Чтобы обеспечить надлежащую подготовку, мы предложили провести матч в ноябре. Ждём от РФС ответа», — заявил Мажар.

Позднее стало известно об отмене товарищеского матча со сборной Танзании, который также был назначен на октябрь. Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария пояснил, что на данный момент у сборной страны загруженный график. Только на октябрь запланировано две игры квалификации Кубка Африки с Конго. Именно поэтому будет рассмотрено решение о переносе игры с Россией на ноябрь.

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Shutterstock / FOTODOM / EFKS

Мария Любицкая
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