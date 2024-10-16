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16 октября, 16:50

«Выходит за рамки»: Черчесов получил штраф в 150 тысяч за шутку про казахский язык

Федерация футбола Казахстана выставила штраф тренеру Черчесову за шутку про язык

Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / EPA / Friedemann Vogel

Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / EPA / Friedemann Vogel

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов получил штраф за шутку на пресс-конференции. Об этом сообщает портал BaigeNews.kz, ссылаясь на заявление главы Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча со Словенией в Лиге наций. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kff_team

13 октября после домашнего матча лиги B Лиги Наций против Словении (0:1) Черчесов в шутку спросил у казахстанского журналиста в футболе французского ПСЖ, говорит ли он по-французски сейчас.

«Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я объяснил приоритет государственного языка», — пояснил Барменкулов.

Глава футбольной федерации Казахстана добавил, что провёл с Черчесовым беседу и выставил ему штраф в размере 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей).

Сборная Казахстана занимает последнее место в своей группе, не забив ни одного гола за четыре матча. В следующем туре подопечные Черчесова сыграют с командой Австрии дома 14 ноября.

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Напомним, что Станислав Черчесов попал в скандал на пресс-конференции после матча Казахстана со Словенией в Лиге наций. После этого министерство спорта страны потребовало разъяснений от Федерации футбола. К слову, в подобную ситуацию Черчесов попадает уже не в первый раз. Ранее один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, что не понравилось тренеру, и он предложил ответить на осетинском.

Дарья Нарыкова
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