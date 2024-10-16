«Выходит за рамки»: Черчесов получил штраф в 150 тысяч за шутку про казахский язык

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов получил штраф за шутку на пресс-конференции. Об этом сообщает портал BaigeNews.kz, ссылаясь на заявление главы Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча со Словенией в Лиге наций. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kff_team

13 октября после домашнего матча лиги B Лиги Наций против Словении (0:1) Черчесов в шутку спросил у казахстанского журналиста в футболе французского ПСЖ, говорит ли он по-французски сейчас.

«Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я объяснил приоритет государственного языка», — пояснил Барменкулов.

Глава футбольной федерации Казахстана добавил, что провёл с Черчесовым беседу и выставил ему штраф в размере 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей).

Сборная Казахстана занимает последнее место в своей группе, не забив ни одного гола за четыре матча. В следующем туре подопечные Черчесова сыграют с командой Австрии дома 14 ноября.