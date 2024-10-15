Черчесов снова попал в скандал из-за незнания казахского языка
Минспорт Казахстана: Черчесов оскорбил казахский язык своими высказываниями
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Новый скандал закрутился вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Шум поднялся из-за казахского языка. Ситуация с ним произошла на одной из пресс-конференций, видео с которой появилось в соцсетях сборной республики.
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча со Словенией в Лиге наций. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kff_team
На одной из встреч после матча со Словенией в Лиге наций журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. Сам представитель СМИ был одет в майку ПСЖ.
«Ты по-французски сейчас говоришь?» — спросил Черчесов в ответ.
После этой фразы вокруг тренера закрутился настоящий скандал. Сейчас Министерство туризма и спорта Казахстана требует разъяснений от Федерации футбола страны о высказываниях главного тренера национальной сборной республики. По их словам, выражения Черчесова оскорбляют казахский язык. Всё дело в том, что спортсмен просто его не знает. Он также заявлял, что вряд ли выучит его, но ходовые слова будет знать.
Напомним, что экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана не так давно. Данный пост он занял в начале июня текущего года. Российскую сборную футболист возглавлял с 2016-го по 2021 год. Под его наставничеством в 2018 году команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, который проходил в России. К слову, в подобный скандал он попадает уже не в первый раз. Ранее один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, который специально перевели для Черчесова. Несмотря на это, представитель СМИ снова заговорил на казахском, чем вызвал ярость тренера.