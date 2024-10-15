Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 16:25

Черчесов снова попал в скандал из-за незнания казахского языка

Минспорт Казахстана: Черчесов оскорбил казахский язык своими высказываниями

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Новый скандал закрутился вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Шум поднялся из-за казахского языка. Ситуация с ним произошла на одной из пресс-конференций, видео с которой появилось в соцсетях сборной республики.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча со Словенией в Лиге наций. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kff_team

На одной из встреч после матча со Словенией в Лиге наций журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. Сам представитель СМИ был одет в майку ПСЖ.

«Ты по-французски сейчас говоришь?» — спросил Черчесов в ответ.

После этой фразы вокруг тренера закрутился настоящий скандал. Сейчас Министерство туризма и спорта Казахстана требует разъяснений от Федерации футбола страны о высказываниях главного тренера национальной сборной республики. По их словам, выражения Черчесова оскорбляют казахский язык. Всё дело в том, что спортсмен просто его не знает. Он также заявлял, что вряд ли выучит его, но ходовые слова будет знать.

Черчесов раскрыл секрет, как защита сборной Казахстана сдержала лучшего нападающего мира
Черчесов раскрыл секрет, как защита сборной Казахстана сдержала лучшего нападающего мира

Напомним, что экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана не так давно. Данный пост он занял в начале июня текущего года. Российскую сборную футболист возглавлял с 2016-го по 2021 год. Под его наставничеством в 2018 году команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, который проходил в России. К слову, в подобный скандал он попадает уже не в первый раз. Ранее один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке, который специально перевели для Черчесова. Несмотря на это, представитель СМИ снова заговорил на казахском, чем вызвал ярость тренера.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Казахстан
  • Станислав Черчесов
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров