Черчесов снова попал в скандал из-за незнания казахского языка

Новый скандал закрутился вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Шум поднялся из-за казахского языка. Ситуация с ним произошла на одной из пресс-конференций, видео с которой появилось в соцсетях сборной республики.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча со Словенией в Лиге наций. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kff_team

На одной из встреч после матча со Словенией в Лиге наций журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. Сам представитель СМИ был одет в майку ПСЖ.

«Ты по-французски сейчас говоришь?» — спросил Черчесов в ответ.

После этой фразы вокруг тренера закрутился настоящий скандал. Сейчас Министерство туризма и спорта Казахстана требует разъяснений от Федерации футбола страны о высказываниях главного тренера национальной сборной республики. По их словам, выражения Черчесова оскорбляют казахский язык. Всё дело в том, что спортсмен просто его не знает. Он также заявлял, что вряд ли выучит его, но ходовые слова будет знать.