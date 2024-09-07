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7 сентября, 15:02

Черчесов раскрыл секрет, как защита сборной Казахстана сдержала лучшего нападающего мира

Черчесов: Игроки сборной Казахстана выполнили все установки и сдержали Холанда

Защитники сборной Казахстана выполнили все установки тренерского штаба и смогли сдержать нападающего команды Норвегии Эрлинга Холанда в матче первого тура группы 3 Лиги В Лиги наций. Об этом заявил тренер казахстанской сборной Станислав Черчесов.

«Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Они выполнили всё, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанду. Второй момент – у сборной Норвегии не было возможности снабжать Холанда. Один раз мы прозевали, после чего он попал в штангу», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Специалист добавил, что эта игра сможет добавить уверенности футболистам сборной.

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Напомним, в первом матче под руководством Черчесова Казахстан сыграл вничью с Норвегией 0:0. Следующим соперником подопечных российского тренера будет Словения.

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Наталья Афонина
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