Черчесов раскрыл секрет, как защита сборной Казахстана сдержала лучшего нападающего мира

«Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Они выполнили всё, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанду. Второй момент – у сборной Норвегии не было возможности снабжать Холанда. Один раз мы прозевали, после чего он попал в штангу», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.