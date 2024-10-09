Сборная России по футболу проведёт мастер-класс для детей из приграничья вместо игры с Пакистаном

Сборная России по футболу не сыграет с командой Пакистана. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить», — сообщили в РФС журналистам.