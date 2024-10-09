Сборная России по футболу проведёт мастер-класс для детей из приграничья вместо игры с Пакистаном
РФС сообщил, что матч сборных России и Пакистана не состоится
Сборная России по футболу не сыграет с командой Пакистана. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить», — сообщили в РФС журналистам.
Там добавили, что в октябре подопечные Валерия Карпина проведут мастер-класс для детей из Курской и Белгородской областей, Кроме того, футболисты встретятся с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Мероприятие пройдёт 10 октября.
Напомним, ранее сборные Пакистана и Танзании отказались от матча с Россией в октябре. При этом азиатская команда предложила сдвинуть игру на ноябрь. В РФС возмутились решением Пакистана нарушить ранее принятые договорённости.