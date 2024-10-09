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9 октября, 13:18

Сборная России по футболу проведёт мастер-класс для детей из приграничья вместо игры с Пакистаном

РФС сообщил, что матч сборных России и Пакистана не состоится

Сборная России по футболу не сыграет с командой Пакистана. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить», — сообщили в РФС журналистам.

Там добавили, что в октябре подопечные Валерия Карпина проведут мастер-класс для детей из Курской и Белгородской областей, Кроме того, футболисты встретятся с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Мероприятие пройдёт 10 октября.

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Напомним, ранее сборные Пакистана и Танзании отказались от матча с Россией в октябре. При этом азиатская команда предложила сдвинуть игру на ноябрь. В РФС возмутились решением Пакистана нарушить ранее принятые договорённости.

Обложка ©

РФС / Михаил Шапаев

Никита Никонов
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