Карпин объявил нового соперника сборной России

Сборная России по футболу готовится к двум товарищеским матчам, которые пройдут в ноябре. Одним из возможных соперников может стать команда Сирии. Об этом заявил тренер Валерий Карпин.

«На ноябрь есть два соперника. Приедут ли они — нет информации. Один из соперников — команда Сирии», — цитирует Карпина ТАСС.