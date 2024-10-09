Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 12:08

Карпин объявил нового соперника сборной России

Валерий Карпин: Сборная России по футболу в ноябре может сыграть против Сирии

Тренер Валерий Карпин. Фото © Telegram / «Сборная России по футболу»

Тренер Валерий Карпин. Фото © Telegram / «Сборная России по футболу»

Сборная России по футболу готовится к двум товарищеским матчам, которые пройдут в ноябре. Одним из возможных соперников может стать команда Сирии. Об этом заявил тренер Валерий Карпин.

«На ноябрь есть два соперника. Приедут ли они — нет информации. Один из соперников — команда Сирии», цитирует Карпина ТАСС.

Пять футболистов сборной России пропустят октябрьский сбор
Пять футболистов сборной России пропустят октябрьский сбор

Напомним, что в ноябре мог состояться также матч сборной РФ и Таджикистана, но соперники отказались от предложения Российского футбольного союза (РФС) провести игру из-за плотного графика встреч таджикистанской сборной.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Валерий Карпин
  • Сборная России по футболу
  • Сирия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров