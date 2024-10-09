Карпин объявил нового соперника сборной России
Валерий Карпин: Сборная России по футболу в ноябре может сыграть против Сирии
Тренер Валерий Карпин. Фото © Telegram / «Сборная России по футболу»
Сборная России по футболу готовится к двум товарищеским матчам, которые пройдут в ноябре. Одним из возможных соперников может стать команда Сирии. Об этом заявил тренер Валерий Карпин.
«На ноябрь есть два соперника. Приедут ли они — нет информации. Один из соперников — команда Сирии», — цитирует Карпина ТАСС.
Напомним, что в ноябре мог состояться также матч сборной РФ и Таджикистана, но соперники отказались от предложения Российского футбольного союза (РФС) провести игру из-за плотного графика встреч таджикистанской сборной.