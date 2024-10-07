Таджикистан отказался от матча со сборной России по футболу

Федерация футбола Таджикистана отказалась от предложения Российского футбольного союза (РФС) провести матч между национальными командами в ноябре из-за плотного графика встреч таджикистанской сборной.

«РФС выходил с предложением ещё в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», — сообщили ТАСС представители федерации футбола Таджикистана.

При этом там не исключили возможности проведения в 2025 году матча со сборной России.