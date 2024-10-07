Таджикистан отказался от матча со сборной России по футболу
Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Фото © ТАСС / Сергей Булкин
Федерация футбола Таджикистана отказалась от предложения Российского футбольного союза (РФС) провести матч между национальными командами в ноябре из-за плотного графика встреч таджикистанской сборной.
«РФС выходил с предложением ещё в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», — сообщили ТАСС представители федерации футбола Таджикистана.
При этом там не исключили возможности проведения в 2025 году матча со сборной России.
Ранее играть с российской сборной по футболу также отказалась команда Пакистана, которая до этого заявляла о своём желании провести матч национальных команд. Однако переговоры с Исламбадом продолжаются.