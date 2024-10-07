Пять футболистов сборной России пропустят октябрьский сбор

Пятеро игроков российской футбольной сборной — Александр Максименко, Андрей Лунёв, Константин Тюкавин, Иван Обляков и Руслан Литвинов — пропустят сбор национальной команды в октябре. Об этом уведомили в Российском футбольном союзе.

В сообщении пресс-службы РФС сказано, что вратарь «Спартака» Максименко приехал в расположение с травмой, которая исключает его участие в тренировках, и вернулся в свой клуб. Голкипера Лунёва отправили обратно в «Динамо» из-за перегрузочного состояния. Форвард «Динамо» Тюкавин покинул сбор из-за проявившихся симптомов ОРВИ, как и полузащитник ЦСКА Обляков. А у полузащитника «Спартака» Литвинова нашли микротравму на медобследовании.