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7 октября, 14:31

Пять футболистов сборной России пропустят октябрьский сбор

РФС: Максименко, Лунёв, Тюкавин, Обляков и Литвинов пропустят сбор в октябре

Александр Максименко. Обложка © «Российский футбольный союз» / Михаил Шапаев

Александр Максименко. Обложка © «Российский футбольный союз» / Михаил Шапаев

Пятеро игроков российской футбольной сборной — Александр Максименко, Андрей Лунёв, Константин Тюкавин, Иван Обляков и Руслан Литвинов — пропустят сбор национальной команды в октябре. Об этом уведомили в Российском футбольном союзе.

В сообщении пресс-службы РФС сказано, что вратарь «Спартака» Максименко приехал в расположение с травмой, которая исключает его участие в тренировках, и вернулся в свой клуб. Голкипера Лунёва отправили обратно в «Динамо» из-за перегрузочного состояния. Форвард «Динамо» Тюкавин покинул сбор из-за проявившихся симптомов ОРВИ, как и полузащитник ЦСКА Обляков. А у полузащитника «Спартака» Литвинова нашли микротравму на медобследовании.

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Ранее Life.ru рассказывал, что нынешний голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в финальный состав российской сборной по футболу для тренировочного сбора в октябре. Приглашение отправили только одному легионеру — полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Юрий Лысенко
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