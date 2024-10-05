Сафонова не вызвали в сборную России, приглашение получил только один легионер

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не вошёл в окончательный состав сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в итоговый состав команды были вызваны 28 футболистов. Из легионеров вызов получил только полузащитник «Монако» Александр Головин. Состав сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунёв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба из «Локомотива»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба из «Спартака»), Валентин Пальцев («Динамо»), Арсен Адамов («Ахмат»). Полузащитники: Александр Головин («Монако»), Данил Глебов («Ростов»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все из «Локомотива»), Данил Пруцев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит») и Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив») и Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

Сбор должен стартовать 7 октября в тренировочном центре подмосковного Новогорска, однако пока нет информации, с кем национальная команда проведёт товарищеские матчи.