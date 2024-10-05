Сборные России и Сирии по футболу могут провести товарищеский матч в ноябре
Представители Футбольной ассоциации Сирии и Российского футбольного союза (РФС) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между командами в ноябре. Сборная ближневосточного государства ожидает подписания соглашения, заявил начальник сирийской команды Муафак Фатхаллах.
В августе генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщал, что российская сборная намерена сыграть с лучшей командой из 28 азиатских сборных, которые уже завершили борьбу за попадание на чемпионат мира в 2026 году. Ею оказалась сборная Сирии.
«Да, между Футбольной ассоциацией Сирии и Российским футбольным союзом ведутся переговоры о проведении международного матча в следующем месяце в России. Мы ожидаем подписания соглашения обеими сторонами», — приводит ТАСС слова Фатхаллаха.
На предстоящей неделе должен начаться октябрьский сбор команды России, однако соперники наших футболистов пока не названы.
А ранее Life.ru рассказывал, что сборные Пакистана и Танзании по футболу отказались от матча с Россией в октябре. Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария пояснил, что на данный момент у сборной страны загруженный график. Игры предложили перенести на ноябрь.
ТАСС / Максим Романов