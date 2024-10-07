«Хотят лоска, искусства»: Синхронистка рассказала, почему иностранцы тоскуют по нашей сборной

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что иностранные спортсмены тоскуют без российских синхронисток на соревнованиях. Её слова приводит Metaratings.ru. Она рассказала, чем именно россиянки зацепили аудиторию.

«Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, именно то, что привносила всегда сборная России на соревнования», — пояснила пловчиха.