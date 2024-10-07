«Хотят лоска, искусства»: Синхронистка рассказала, почему иностранцы тоскуют по нашей сборной
Синхронистка Ромашина: Иностранные спортсмены скучают по сборной России
Светлана Ромашина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что иностранные спортсмены тоскуют без российских синхронисток на соревнованиях. Её слова приводит Metaratings.ru. Она рассказала, чем именно россиянки зацепили аудиторию.
«Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, именно то, что привносила всегда сборная России на соревнования», — пояснила пловчиха.
Российская сборная по хоккею выступала на международных турнирах в качестве традиционного фаворита. Хоккейные фанаты остались без грандиозных «битв» на льду, когда «Красную машину» отовсюду исключили. Ранее чешский вратарь Доминик Гашек предложил свою помощь с возвращением к соревнованиям российских хоккеистов.