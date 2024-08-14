Чешский голкипер Гашек придумал, как вернуть россиян в международный спорт
Гашек заявил, что хочет вернуть спортсменов РФ на международные соревнования
Олимпийский чемпион по хоккею, чешский вратарь Доминик Гашек заявил о своём желании помочь спортсменам из России с возвращением на международные соревнования и добавил, что для этого потребуется провести большую работу. Об этом он рассказал в интервью изданию iDNES.cz.
"Предлагаю помощь отдельным мировым федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету (МОК), предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге. Я хочу сотрудничать в этом, это важно", — объяснил хоккеист.
На самом деле удивительно слышать подобные заявления от Доминика Гашека, ведь ещё в январе этот титулованный спортсмен напустился на НХЛ за то, что организация не ввела санкции в отношении играющих в лиге россиян на фоне проведения спецоперации на Украине. А прошлой осенью он назвал нападающего "Вашингтон Кэпиталз" "рекламой России" и заявил, что НХЛ, пока в её составах играют российские хоккеисты, должна каждый сезон выплачивать Незалежной по 2-4 миллиарда долларов. Пока сложно сказать, что послужило причиной такой удивительной метаморфозы мнения Гашека, но тенденция приятная.
TASS/AP/Petr David Josek