Чешский голкипер Гашек придумал, как вернуть россиян в международный спорт

Олимпийский чемпион по хоккею, чешский вратарь Доминик Гашек заявил о своём желании помочь спортсменам из России с возвращением на международные соревнования и добавил, что для этого потребуется провести большую работу. Об этом он рассказал в интервью изданию iDNES.cz.