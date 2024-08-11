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11 августа, 12:21

"Потеряны ориентиры": Роднина предупредила об упадке российского спорта после Игр в Париже

Роднина: Отсутствие России на Олимпиаде-2024 скажется на отечественном спорте

Отсутствие многих российских спортсменов на Олимпиаде в Париже может неблагоприятно сказаться на отечественном спорте. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

"Отсутствие наших спортсменов на Олимпиаде скажется. Человек показывает лучший результат не на тренировках, а на соревнованиях. Мы не присутствуем в международном спорте уже два года, а в каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики", — отметила она в беседе с Sport24.

По словам Родниной, в сложившейся ситуации тренеры могли упустить всё новое, что происходит в спорте, однако о деградации пока говорить рано.

Почти все российские атлеты покинули Париж, не дожидаясь закрытия Олимпиады
Почти все российские атлеты покинули Париж, не дожидаясь закрытия Олимпиады

Напомним, Летние Олимпийские игры в Париже проводятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. На Олимпиаде выступили лишь 15 российских спортсменов, которые получили нейтральный статус. Атлеты из РФ выиграли одну медаль. Обладателями серебра стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Девчонки взошли на пьедестал в парном разряде. Для каждой из них это была первая Олимпиада в спортивной карьере, а Андреева стала самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Никита Осипов
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