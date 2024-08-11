"Потеряны ориентиры": Роднина предупредила об упадке российского спорта после Игр в Париже

Отсутствие многих российских спортсменов на Олимпиаде в Париже может неблагоприятно сказаться на отечественном спорте. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

"Отсутствие наших спортсменов на Олимпиаде скажется. Человек показывает лучший результат не на тренировках, а на соревнованиях. Мы не присутствуем в международном спорте уже два года, а в каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики", — отметила она в беседе с Sport24.

По словам Родниной, в сложившейся ситуации тренеры могли упустить всё новое, что происходит в спорте, однако о деградации пока говорить рано.