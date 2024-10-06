В РФС возмущены отказом Пакистана играть со сборной России в октябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал решение Пакистана отказаться от проведения товарищеского матча с российской сборной. В беседе с журналистами он подчеркнул, что Москва продолжает переговоры с Исламбадом относительно проведения данной игры.

По информации Митрофанова, Пакистан изначально проявил интерес к проведению матча в июле 2024 года, но впоследствии передумал.

«РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — подчеркнул Митрофанов.