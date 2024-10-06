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5 октября, 22:39

В РФС возмущены отказом Пакистана играть со сборной России в октябре

В РФС разочарованы решением Пакистана отменить товарищеский матч с Россией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал решение Пакистана отказаться от проведения товарищеского матча с российской сборной. В беседе с журналистами он подчеркнул, что Москва продолжает переговоры с Исламбадом относительно проведения данной игры.

По информации Митрофанова, Пакистан изначально проявил интерес к проведению матча в июле 2024 года, но впоследствии передумал.

«РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — подчеркнул Митрофанов.

Сборные России и Сирии по футболу могут провести товарищеский матч в ноябре
Сборные России и Сирии по футболу могут провести товарищеский матч в ноябре

Напомним, ранее сборные Пакистана и Танзании отказались от матча с Россией в октябре. При этом пакистанцы предложили сдвинуть матч на ноябрь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

Анатолий Цейко
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