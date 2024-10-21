Тарантино и его фетиш: как женские ступни стали фишкой в фильмах культового режиссёра

Квентин Тарантино — один из самых ярких и уважаемых режиссёров современности — имеет свой неповторимый стиль, который выделяет его среди других. Его фильмы ценят за хитроумные сюжеты, неожиданные повороты повествования, харизматичных героев, чёрный юмор, который не просто смешит, а заставляет задуматься. И, конечно же, не стоит забывать про глубокие философские диалоги. Но не только это визитная карточка американского режиссёра. Замечали ли вы, что в каждом фильме Тарантино крупным планом появляются голые женские стопы.

Что такое фут-фетишизм

Фото © Shutterstock / FOTODOM / GIOIA PHOTO

Прежде чем перейти к обсуждению работ знаменитого режиссёра, стоит сначала прояснить, а что же такое фут-фетиш. По сути, это влечение к ногам, то есть когда у человека возникает сексуальное возбуждение от вида, прикосновения, запаха или даже от мыслей о ногах или стопах. Поэтому, когда в фильме или сериале акцент делается на ногах, многие люди, если и не испытывают сексуального возбуждения, всё равно найдут это эстетически привлекательным.

С точки зрения психологии фут-фетишизм не считается отклонением, если увлечение женскими стопами не причиняет никому вреда. Как и любые другие сексуальные предпочтения, фут-фетишизм — это личное дело каждого человека. И как раз одним из таких любителей женских ножек оказался режиссёр Квентин Тарантино.

Как стопы крупным планом стали фишкой кино Тарантино

Фото © Кадр из фильма «Криминальное чтиво», режиссёр Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Роджер Эвери / Kinopoisk

Всё началось с легендарной сцены в «Криминальном чтиве», где герои Джулс и Винсент обсуждают массаж ступней, а Миа танцует босиком. С тех пор Квентин Тарантино, словно одержимый, старается вставить в каждый свой фильм хотя бы один крупный план женских ног.

Фото © Кадр из фильма «От заката до рассвета», режиссёр Роберт Родригес, сценаристы Квентин Тарантино, Роберт Куртцман / Kinopoisk

Особенно ярко свой фетиш показывает Тарантино в фильме «От заката до рассвета» 1996 года, где он выступал не как режиссёр, а как сценарист и актёр. Понятное дело, Квентин не удержался от сцены, где целует ступню танцующей Сальмы Хайек. Эта деталь сделала эпизод очень ярким и запоминающимся, а Тарантино — самым известным фут-фетишистом.

Кстати, Квентин Тарантино не скрывает свой фетиш, рассказывая периодически в интервью, что любовь к женским ногам появилась ещё в юности, когда он оценил их красоту и элегантность. Режиссёр не стесняется своих предпочтений и, наоборот, рад показать миру, как он видит прекрасное.

В каких фильмах есть крупный план женских ног

Фото © Кадр из фильма «Убить Билла», режиссёр Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Ума Турман / Kinopoisk

Кажется, что такая деталь, как голые стопы крупным планом, не столь уж и отличительная. Многие зрители даже не обращают на этот момент внимания, считая ноги чем-то обыденным и неприметным. Но только не Квентин Тарантино. Как мы уже говорили ранее, показать крупным планом женские стопы режиссёр старался в каждой своей работе. Итак, где можно это заметить?

Фильм «Джеки Браун» — своими прекрасными голыми ступнями в картине Тарантино засветилась американская актриса Бриджит Фонда.

— своими прекрасными голыми ступнями в картине Тарантино засветилась американская актриса Бриджит Фонда. Фильм «Убить Билла» — в двух частях знаменитой истории мщения Ума Турман оказывалась в кадре с голыми ступнями. Одна из сцен даже заняла целых две минуты экранного времени. Это был момент, где героиня пытается пошевелить пальцами на ногах.

— в двух частях знаменитой истории мщения Ума Турман оказывалась в кадре с голыми ступнями. Одна из сцен даже заняла целых две минуты экранного времени. Это был момент, где героиня пытается пошевелить пальцами на ногах. Фильм «Доказательство смерти» — в кадре показаны не только женские ноги, но и как герой Курта Рассела играет со стопами одной из героинь.

— в кадре показаны не только женские ноги, но и как герой Курта Рассела играет со стопами одной из героинь. Фильм «Однажды в... Голливуде» — рекорд Тарантино по количеству голых женских стоп в одной кинокартине! Именно в этом фильме Квентин крупным планом показал ноги актрисы Марго Робби, Маргарет Куолли и Дакоты Фэннинг.