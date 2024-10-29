В год каких животных по китайскому календарю рождаются самые одарённые люди

Китайский календарь с его 12 животными не просто система отсчёта времени. Он глубоко интегрирован в китайскую культуру, а его символы наделены особыми качествами и предсказаниями. Считается, что год рождения влияет на характер человека, его судьбу и даже таланты. Но какой же знак зодиака по китайскому календарю дарит своим подопечным наибольшую одарённость?

Год Крысы по китайскому календарю — 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Какими способностями отличаются люди, кто родился в год Крысы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Рождённые в год Крысы по китайскому календарю — личности яркие, талантливые, они идут по жизни, следуя своей интуиции. Такой набор качеств позволяет им быстро находить решение проблем.

Эти люди могут колебаться при выборе профессии, слишком ответственно подходя ко всем нюансам. Но когда представители этого животного по восточному календарю всё же находят своё призвание, часто ощущают себя «на своём месте» всю жизнь.

Особой удачей считаются люди-Крысы, рождённые под знаком Металла, то есть в годы, оканчивающиеся на 0. Они словно талисманы, приносящие счастье и удачу.

Год Собаки по китайскому календарю — 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Собака по китайскому календарю: характеристика человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Тех, кто родился в год Собаки по китайскому календарю, можно назвать трудолюбивыми, усидчивыми людьми, отличающимися высоким интеллектом. Такие персоны обладают острой памятью, ясным умом и любознательностью.

Кроме того, люди – Собаки по восточному календарю очень ответственны. Они бережно относятся к своим любовным связям, никогда не нарушают обещания и редко портят отношения с близкими.

Год Тигра по китайскому календарю — 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Почему люди, кто родился в год Тигра, умеют добиваться своего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Тигры — одни из самых могущественных знаков восточного гороскопа, обладают сильной энергетикой, которая позволяет им вдохновлять и влиять на окружающих. Людей, рождённых в год Тигра по китайскому гороскопу, отличают внутренняя сила, уверенность в себе и настойчивость. Эти качества помогают им преодолевать трудные моменты и не сдаваться, когда другие падают без сил.

Рождённые в год Тигра по китайскому гороскопу люди понимают, что важно не останавливаться на полпути, поскольку это может привести к потере результатов. Особой удачливостью обладают Тигры, рождённые под огненными знаками зодиака — Овен, Лев или Стрелец. Их суперспособность — интуитивно понимать, какие сферы жизни можно успешно монетизировать. Эта интуиция позволяет им находить наиболее выгодные направления для своей деятельности, что способствует их успешности и финансовому благополучию.

Год Дракона по китайскому календарю — 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Какие люди самые одарённые? Кто родился в год Дракона по восточному календарю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Люди, рождённые в год Дракона, — харизматичные и обаятельные лидеры. Если верить восточному гороскопу, они видят окружающих насквозь и умеют находить подход к каждому. Благодаря этому навыку Драконы легко добиваются успеха в любви, бизнесе и саморазвитии.

Дракон — это знак мудрости и интуиции. Это животное китайского гороскопа инстинктивно выбирает наилучший вариант решения, даже в незнакомых ситуациях. Сочетание сильного характера, уверенности в себе и эмпатии помогает Драконам понимать окружающих людей.