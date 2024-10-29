10 героев русских сказок, которых нейросеть сделала по-настоящему жуткими

Всем известные персонажи русских народных сказок оживают на наших глазах, но не в том виде, в каком мы привыкли их лицезреть. Искусственный интеллект взялся за переосмысление этих образов, превратив знакомых героев в мрачных стражей, полных мистики и тёмных тайн. Здесь нет милых мотивов и детских улыбок — перед вами мир, где Колобок стал жутким существом, а Жар-птица теперь выглядит так, словно готова испепелить всё на своём пути.

Колобок в представлении нейросети

Жуткий Колобок: что если бы он был монстром. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

Этот Колобок совсем не тот милый румяный карапуз, каким его привыкли видеть дети. Из запечённого теста с глазами, вылезающими из тёмных впадин, он будто бы смотрит прямо в душу, насмехаясь над страхом. Этот Колобок готов сорваться с места и оставить за собой лишь следы обугленного теста... Или плоти? С ним не хочется шутить — ведь достаточно одного его взгляда, чтобы понять: монстр уже выбрал свою жертву, и на этот раз не поздоровится даже лисичке!

Как нейросети видят Бабу-ягу

Баба-яга как тёмный персонаж русских сказок. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

В избушке, окружённой вековыми деревьями, живёт Баба-яга — истинная хозяйка тьмы. Она больше не просто карикатурный персонаж с метлой, а жуткая старая ведьма с пустым взглядом, держит перед собой гриб, похожий на запретный плод. Её морщинистое лицо изрезано временем, и видно, что ведьма знает секреты, за которые люди платят своей жизнью. К Бабе-яге не приходят по своей воле, её самого присутствия достаточно, чтобы волосы вставали дыбом.

Жар-птица, нарисованная нейросетью

Жар-птица, полная огня и тайн. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

Жар-птица — существо, созданное из огня и тайны, парит в лесной чаще, озаряя её зловещим светом. Перья птицы — раскалённые до золота искры, которые, кажется, готовы вспыхнуть от одного неверного взгляда. Она не символ счастья и удачи, как в детских сказках, а настоящая огненная вестница. Не подходите слишком близко, ведь пламя этой Жар-птицы пожирает всё на своём пути.

Избушка на курьих ножках — версия нейросети

Избушка на курьих ножках в жутком стиле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

Избушка Бабы-яги на курьих ножках — живое воплощение тёмного леса. Эта избушка словно наблюдает за каждым шагом гостей, готовясь в любой момент унести их в чащу. Её маленькие окна горят тусклым светом, как глаза чудовища, поджидающего в тени. И ведь мы все знаем, кто живёт в этой избушке...

Кощей Бессмертный, нарисованный нейросетью

Кощей Бессмертный: переосмысление злодея. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

Кощей, восседающий на своём троне в разорванном плаще, не просто злодей, а древнее существо, закованное в кости и зловещее безмерное богатство. Пустой взгляд монстра пронизывает до глубины души. Кощей знает, что бессмертие — не дар, а проклятие, и каждая морщина на его лице — память о столетиях, которые он пережил в поисках новых жертв для своих тёмных ритуалов.

Как нейросеть оживила Змея Горыныча

Змей Горыныч в стиле тёмного фэнтези. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

Этот Змей Горыныч совсем не комичный трёхглавый дракон, а монстр, который бы поджидал неосторожного путника в самой глубокой лесной чаще. Его головы зловеще высматривают добычу, каждая из них полна ярости и безудержного гнева. Горыныч — воплощение природной стихии, силы, которую невозможно укротить. И каждый, кто встретит монстра, знает: грядёт битва, живым из которой не выйти.

Водяной — представление нейросети

Легендарный Водяной в новом жутком облике. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

Старый Водяной у пруда — существо, с которым лучше не спорить. Его лицо покрыто илом, глаза — как застылая грязь, а пальцы — длинные и костлявые, как корни подводных растений, тянутся к любой живой душе, осмелившейся приблизиться. Водяной не просто охраняет свои воды, он их владыка, готовый утащить в тёмные глубины каждого, кто нарушит его покой. От этого древнего хранителя болот веет сыростью и вековой усталостью, словно Водяной вечно дожидается новой жертвы.

Нейросеть нарисовала Чудо-юдо рыбу кит из сказок

Чудо-юдо рыба кит: подводный кошмар. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

Чудо-юдо рыба кит — это не просто гигантское создание, а подводный город, плывущий над самой бездной. На спине существа — целое поселение, чьи жители, кажется, давно позабыли, что живут на хребте древнего чудовища. Огромное создание медленно движется по мрачным водам, и страшно представить, каково тем, кто живёт у него на спине.

Как нейросеть нарисовала жуткого Лешего

Леший, страж леса в пугающем образе. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

Леший в чаще — не обычный лесной дух, а древний страж, чьё лицо покрыто мхом и листьями, словно он сам — часть деревьев вокруг. Его взгляд хитрый, а улыбка — зловещая, как у того, кто знает, что любое живое существо здесь — его гость, а значит, полностью в его власти. Монстр не нападёт первым, но любой, кто войдёт в его владения, уже стал частью его лесного мира, где правила устанавливает не человек.

Соловей-разбойник, нарисованный нейросетью

Соловей-разбойник — гроза лесных дорог. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / remonealofficial

Соловей-разбойник — не просто разбойник, а олицетворение дикой и разрушительной силы. В его глазах горит огонь ярости, а его крик способен сокрушить каменные стены и заставить дрожать саму землю. Этот герой народных сказок здесь предстаёт как могущественный и жестокий страж лесных троп, от которого нельзя сбежать. Соловей-разбойник словно предупреждает: тот, кто войдёт в его владения, должен быть готов к встрече с хаосом, дремлющим в глубинах леса.