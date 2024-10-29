Поцелуй фортуны: Американец нашёл $20, купил на них лотерейный билет и сорвал джекпот

Случайно нашедший $20 на парковке магазина плотник Джерри Хикс из города Баннер Элк (Северная Каролина), решил попытать удачу в лотерее и сорвал джекпот. На эти деньги он приобрёл билет Extreme Cash, который неожиданно принес ему выигрыш в $1 млн, сообщает CNN.

По словам Хикса, он планировал купить другой билет, но его не оказалось в продаже, поэтому он выбрал билет Extreme Cash. Уже через несколько дней он отправился в штаб-квартиру лотереи, где выбрал единовременную выплату в размере $600 тыс в качестве приза. Из этой суммы, после вычета всех налогов, он получил на руки $429 007 (около 41,4 млн рублей).

Хикс сообщил, что намерен использовать часть выигрыша для выхода на пенсию после 56 лет работы плотником. Кроме того, он хочет поддержать детей и отметить это событие визитом в ресторан сети Golden Corral, где планирует «съесть всё, что там есть».