Сорвавшему куш жителю США отказались выдавать выигрыш
People: Победителю лотереи Powerball отказались отдавать $1,3 млрд в штате Орегон
У жителя штата Орегон (США), объявившего себя победителем лотереи Powerball, возникли проблемы с получением выигрыша — 1,3 миллиарда долларов (более 120 миллиардов рублей), так как организаторы пожелали удостовериться в его личности. Об этом сообщил People.
"Это беспрецедентный джекпот для лотерей штата Орегон. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы точно установить победителя перед вручением денег", — заявили устроители лотереи, объяснив, что это займёт какое-то время.
Данные победителя-миллиардера пока не разглашаются, зато известно, что магазин Plaid Pantry, продавший выигрышный билет, получит бонус в размере 100 тысяч долларов (почти 9,3 миллиона рублей).
Ранее в Торжке Тверской области 19-летняя продавщица украла 800 лотерейных билетов. Каково же было её удивление, когда она узнала, что ничего не выиграла. Более того, на девушку завели уголовное дело, по которому ей грозит лишение свободы на два года.
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