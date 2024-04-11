Сорвавшему куш жителю США отказались выдавать выигрыш

У жителя штата Орегон (США), объявившего себя победителем лотереи Powerball, возникли проблемы с получением выигрыша — 1,3 миллиарда долларов (более 120 миллиардов рублей), так как организаторы пожелали удостовериться в его личности. Об этом сообщил People.

"Это беспрецедентный джекпот для лотерей штата Орегон. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы точно установить победителя перед вручением денег", — заявили устроители лотереи, объяснив, что это займёт какое-то время.

Данные победителя-миллиардера пока не разглашаются, зато известно, что магазин Plaid Pantry, продавший выигрышный билет, получит бонус в размере 100 тысяч долларов (почти 9,3 миллиона рублей).