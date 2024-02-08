Невезучая продавщица спёрла 800 лотерейных билетов, но вместо выигрыша ей грозит срок

В Торжке Тверской области 19-летняя продавщица украла 800 лотерейных билетов, и какого же было её удивление, когда она узнала, что ничего не выиграла. Более того, на девушку завели уголовное дело, по которому ей грозит лишение свободы на два года.

"В дежурную часть МО МВД России "Торжокский" поступило заявление от службы безопасности компании по распространению лотерейных билетов. При инвентаризации в одной из точек продаж в городе Торжке был зафиксирован факт хищения порядка 800 билетов моментальной бестиражной лотереи на сумму 165 000 рублей", — отметили в региональном управлении МВД, уточнив, что девушка работала в одной из точек продаж лотерейных билетов.

Судя по сообщению полиции, продавщица пошла на кражу из-за зависти. За несколько дней до инцидента посетитель её киоска получил крупный выигрыш, и девушка решила сама испытать удачу, но не повезло.