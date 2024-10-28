Тест: Только выросшие пионеры отгадают, из какого советского фильма строки этих 6 детских песен

Каждому из нас хотя бы на денёк хочется окунуться в атмосферу детства и вновь почувствовать себя беззаботным школьником, идущим домой, чтобы включить на телевизоре добрый советский фильм. Освежить воспоминания всегда помогут душевные детские песенки, мелодии которых легко напеть и сейчас. Давайте проверим ваши знания на тему не только кинокартин, но и саундтреков из них в этом тесте!