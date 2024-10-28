Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 15:00

Тест: Только выросшие пионеры отгадают, из какого советского фильма строки этих 6 детских песен

До сих пор слышите голос из «прекрасного далёка»? Тогда приготовьтесь вернуться в годы безмятежной юности!

Каждому из нас хотя бы на денёк хочется окунуться в атмосферу детства и вновь почувствовать себя беззаботным школьником, идущим домой, чтобы включить на телевизоре добрый советский фильм. Освежить воспоминания всегда помогут душевные детские песенки, мелодии которых легко напеть и сейчас. Давайте проверим ваши знания на тему не только кинокартин, но и саундтреков из них в этом тесте!

Не представляете жизнь без музыки и постоянно напеваете известные мелодии? Тогда вы с лёгкостью продолжите песни группы «Руки вверх» на 6/6! А этот тест расскажет всю правду о психологических проблемах, нужно всего лишь выбрать вредную привычку.

Тест: Угадайте, что значат эти новые молодёжные словечки из 2024 года
Тест: Угадайте, что значат эти новые молодёжные словечки из 2024 года
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Kino-teatr

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Ностальгия
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar