Тест: Вы точно были советской модницей, если угадаете, кому принадлежат эти 6 кинопричёсок
Из-за них стриглись, красились, выпрямлялись и завивались. Речь идёт о главных законодательницах моды Советского Союза — героинях культовых фильмов.
Советские киноактрисы играли значительную роль в формировании трендов и стиля в СССР. Их образы стали эталонами красоты и женственности, вдохновляя миллионы женщин на подражание. Харизматичные дамы не только блистали на экранах, но и задавали направления в одежде, макияже, манере поведения и причёсках. Сможете ли вы угадать самых известных кинозвёзд СССР по последним?
Кто всегда остаётся с идеальной причёской, несмотря на дождь, взрывы и схватки с противниками? Конечно же, героини голливудских боевиков! Ответьте на пять вопросов и узнайте, кто вы из кинокрутышек. Любите обращать внимание на детали и найдёте иголку в стоге сена? Тогда тест «Вы 100% зумер, если не угадаете, из каких советских фильмов эти шесть цитат» точно для вас!
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