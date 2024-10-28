Тест: Вы точно были советской модницей, если угадаете, кому принадлежат эти 6 кинопричёсок

Советские киноактрисы играли значительную роль в формировании трендов и стиля в СССР. Их образы стали эталонами красоты и женственности, вдохновляя миллионы женщин на подражание. Харизматичные дамы не только блистали на экранах, но и задавали направления в одежде, макияже, манере поведения и причёсках. Сможете ли вы угадать самых известных кинозвёзд СССР по последним?