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28 октября, 14:00

Тест: Вы точно были советской модницей, если угадаете, кому принадлежат эти 6 кинопричёсок

Из-за них стриглись, красились, выпрямлялись и завивались. Речь идёт о главных законодательницах моды Советского Союза — героинях культовых фильмов.

Советские киноактрисы играли значительную роль в формировании трендов и стиля в СССР. Их образы стали эталонами красоты и женственности, вдохновляя миллионы женщин на подражание. Харизматичные дамы не только блистали на экранах, но и задавали направления в одежде, макияже, манере поведения и причёсках. Сможете ли вы угадать самых известных кинозвёзд СССР по последним?

Кто всегда остаётся с идеальной причёской, несмотря на дождь, взрывы и схватки с противниками? Конечно же, героини голливудских боевиков! Ответьте на пять вопросов и узнайте, кто вы из кинокрутышек. Любите обращать внимание на детали и найдёте иголку в стоге сена? Тогда тест «Вы 100% зумер, если не угадаете, из каких советских фильмов эти шесть цитат» точно для вас!

Тест: Рискнёте проверить смекалку и ответить на все 8 сложнейших вопросов из шоу «Поле чудес»
Тест: Рискнёте проверить смекалку и ответить на все 8 сложнейших вопросов из шоу «Поле чудес»
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Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk, © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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