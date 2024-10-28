Узнав, как на Руси называли эти предметы, вы по-новому взглянете на наших предков

Слово «чайник» звучит привычно и понятно для любого современного человека. А как бы мы назвали его, живя в Древней Руси? Ответ прост — «самовар». И таких примеров множество! Казалось бы, вещи остаются вещами, а вот названия их меняются со временем. Почему же на Руси предметы имели другие имена?

В этом тексте мы совершим увлекательное путешествие в мир старинных названий, узнаем, как русские люди называли привычные нам вещи, и попробуем понять, какой логикой пользовались наши предки.

Как на Руси называли красивых женщин

Сегодня — ругательства, тогда — комплимент: как на Руси называли красивых женщин? Фото © Шедеврум

В XVIII веке слово «зараза» имело положительное значение, обозначая девушек с симпатичными чертами лица и служа комплиментом для красавиц. Услышав это обращение, девушки обычно смущались, краснели и отводили взгляд, что подчёркивало их скромность и обаяние.

Таким образом, слово «зараза» использовалось как способ выразить интерес и симпатию к женщине. Корни этого слова связаны со словом «сразить», намекая на то, что красивый облик девушек был способен поразить мужчин. Это слово привлекало внимание к симпатичной девушке. В отличие от нынешнего негативного значения, в прошлом слово «зараза» служило символом восхищения и обожания.

Как на Руси называли цикорий

Почему на Руси невестам в приданое давали цветок цикория? Фото © Шедеврум

Цикорий в русском народе известен под названиями «петров батог» и «разрыв-трава». По легенде, апостол Пётр использовал цикорий как хворостину для своих овец. По славянским преданиям, разрыв-трава могла открывать любые замки и двери. В Древней Руси цикорий также входил в приданое невесты, поскольку считался оберегом от порчи и сглаза, а также способствовал продлению молодости. Чтобы привлечь любовь, женщины носили с собой корень цикория.

Более того, во многих культурах существовало поверье, что корень этого растения способен защищать человека от врагов, оберегая «от пули и меча», особенно если его выкопать в день Иоанна Крестителя.

Как на Руси называли тех, кто не был примером для окружающих

Как на Руси называли плохих людей? Фото © Шедеврум

Русский язык — это живая система, которая постоянно меняется и развивается. Слова, некогда привычные и часто употребляемые, могут со временем уйти в прошлое, становясь анахронизмами. Но, несмотря на эти изменения, русскому народу всегда было свойственно глубокое понимание человеческой натуры, умение видеть суть вещей.

Это особенно ярко проявлялось в богатом словарном запасе, которым наши предки описывали различные черты характера, особенно отрицательные. Одно слово, меткое и точное, могло дать исчерпывающую характеристику человеку, отражая его не самые лучшие качества.

Балахвост — мужчина, который без разбора ухаживает за всеми женщинами;

лоший — негодный;

бзыря — гуляка;

насупа — сердитый и угрюмый;

колоброд — бездельник;

вымесок — моральный урод;

кащей — скряга.

Как на Руси называли дурака

Иван-дурак: как во времена Древней Руси называли дураков? Фото © Шедеврум

В Древней Руси дурака называли «луд», словом, произошедшим от глагола «лудить», что означало «обманывать». Интересно, что от этого же слова произошло и «москолуд» — сочетание слов «маска» и «луд». «Москолудом» называли человека, склонного к шуткам, проказам, любителя подурачиться.

Как на Руси называли мужчин

Почему на Руси слово «мужик» было оскорблением? Фото © Шедеврум

Слово «мужик» — это не просто просторечное название мужчины, как может показаться на первый взгляд. Его история богата нюансами и отражает изменения в социальной структуре и общественном восприятии.

В XII веке слово «мужик» было уменьшительным от «муж» и использовалось для обозначения молодых людей, не достигших совершеннолетия и не имевших права голоса на вече. Уважаемых мужчин называли просто «муж».

Позже, в эпоху крепостного права, слово «мужик» стало обозначать крепостных крестьян, пахарей. В то же время представителей высшего сословия называли «мужчина», подчёркивая их благородство и заслуги перед государством. Октябрьская революция перевернула общественные ценности: слово «мужик» стало обозначать людей рабочего класса, которые теперь считались уважаемой частью общества.

Как называли на Руси друг друга казаки? Фото © Шедеврум

Однако для казаков «мужик» звучало оскорбительно. В их среде было принято обращаться друг к другу «братцы», «казаки», «джигиты» или «мужчины». И если к казаку обращались «мужик», он мог ответить: «Мужики в лаптях — казаки в лампасах!»

Как на Руси называли жену

Совсем не жена: как на Руси называли женщин? Фото © Шедеврум

В старину же на Руси у мужчин было множество способов обратиться к своей жене, помимо «жёнка» или «жёночка». Они могли ласково назвать её бабой или бабочкой, а также дружкой или хозяйкой.