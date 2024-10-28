Умер актёр Юрий Пономаренко, сыгравший в «Глухаре» и «Карпове»
Юрий Пономаренко в сериале «Глухарь-3» (2010). Фото © kino-teatr.ru
Умер актёр Юрий Пономаренко, сыгравший в «Глухаре» и «Карпове». По данным SHOT, он случайно упал и разбил голову у себя дома.
Тело артиста обнаружили на диване в трёхкомнатной квартире на Высоковольтном проезде в столичном районе Отрадное. Пономаренко жил в квартире, предоставленной театром Сцена Мельникова, вместе с актёром Яном Латышевым и его женой Альбиной.
А ранее известный по ролям в сериалах «Гастролёры» и «Пепел» актёр Сергей Белый умер в возрасте 67 лет. Кроме того, мы писали, что за день до своего 95-летия умер заслуженный артист России, актёр из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин.