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28 октября, 13:28

Умер актёр Юрий Пономаренко, сыгравший в «Глухаре» и «Карпове»

Юрий Пономаренко в сериале «Глухарь-3» (2010). Фото © kino-teatr.ru

Юрий Пономаренко в сериале «Глухарь-3» (2010). Фото © kino-teatr.ru

Умер актёр Юрий Пономаренко, сыгравший в «Глухаре» и «Карпове». По данным SHOT, он случайно упал и разбил голову у себя дома.

Тело артиста обнаружили на диване в трёхкомнатной квартире на Высоковольтном проезде в столичном районе Отрадное. Пономаренко жил в квартире, предоставленной театром Сцена Мельникова, вместе с актёром Яном Латышевым и его женой Альбиной.

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А ранее известный по ролям в сериалах «Гастролёры» и «Пепел» актёр Сергей Белый умер в возрасте 67 лет. Кроме того, мы писали, что за день до своего 95-летия умер заслуженный артист России, актёр из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин.

Марина Фещенко
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