Умер актёр Юрий Пономаренко, сыгравший в «Глухаре» и «Карпове». По данным SHOT , он случайно упал и разбил голову у себя дома.

Тело артиста обнаружили на диване в трёхкомнатной квартире на Высоковольтном проезде в столичном районе Отрадное. Пономаренко жил в квартире, предоставленной театром Сцена Мельникова, вместе с актёром Яном Латышевым и его женой Альбиной.