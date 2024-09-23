Где прячется актёр «Глухаря» Кирилл Канахин, получивший в России пожизненный срок Звезде сериала «Глухарь» Кириллу Канахину*, воюющему на стороне Украины, в России заочно предъявили новые обвинения. Для актёра это может закончиться вторым пожизненным сроком. Лайф выяснил, где он может скрываться на Украине и чем зарабатывает на жизнь. 22 сентября, 21:11 Life.ru выяснил, что Канахин* скрывается в Киеве. Коллаж © Life.ru. Фото © Kino-teatr.ru, © Telegam / RT на русском

Кто такой Кирилл Канахин*

Во Второй западный окружной военный суд Москвы поступили материалы нового уголовного дела против бывшего российского актёра Кирилла Канахина*. Вместе с соратниками по «Русскому добровольческому корпусу»* (РДК) его обвиняют в серии террористических актов и преступлениях, совершённых во время нападений на районы Брянской и Белгородской областей. Кроме Канахина* обвиняемыми являются главарь РДК** Денис Капустин (Никитин)*, Александр Галанов, Алексей Огурцов и Антон Зырянов. Их будут судить заочно.

Канахину* и его подельникам инкриминируют 12 статей УК РФ. Незаконный оборот оружия и взрывчатки, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, участие в террористических организациях, контрабанда — это уже тянет на второе пожизненное.

Кирилл Канахин* попал в поле зрения силовиков ещё в марте 2023 года, когда его впервые опознали на кадрах видеосъёмки среди вторгшихся в Брянскую область россиян-предателей, воюющих с Россией под руководством Капустина*. Спустя пару месяцев он снова засветился на кадрах очередной вылазки бандитов из РДК** — уже в Белгородскую область.

Кирилл Канахин* (справа) участвовал в вылазке диверсантов на территорию Белгородской области. Слева — солист неонацистской блэк-метал-группы «М8Л8ТХ» Алексей Лёвкин, тоже член РДК**. Фото © Telegam / RT на русском

Зимой этого года Канахин* заочно был приговорён к пожизненному сроку.

— Признать Канахина* виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно, — зачитал приговор судья.

Каких взглядов придерживается предатель

Пока в России суд рассматривает дело Канахина*, он пиарится в Интернете и раздаёт интервью разным украинским телеканалам и пропагандистам.

— У меня не было никаких представлений, что я перехожу на какую-то другую сторону, — рассказывал предатель одному из украинских СМИ. — Люди борются за свою свободу, и я их в этом абсолютно поддерживаю. Я не ощущаю, что я предаю что-то своё ради каких-то других людей.

А на откровенный вопрос, что боевик РДК** чувствует, когда убивает собственных сограждан, Канахин* ответил и вовсе предельно цинично.

— Я ощущаю только радость, когда это происходит. Потому что эти люди идут сюда, чтобы убивать нас, — подчеркнул бандит.

Кирилл Канахин* с улыбкой рассказывает, что не считает себя предателем и радуется смерти военнослужащих РФ. Фото © YouTube

Кроме подобного рода появлений в украинских массмедиа Канахин* ведёт свой канал на шесть тысяч подписчиков, который, по-видимому, задумывался как поэтический, но из хаоса постов самой разной тематики понять, о чём он на самом деле, практически невозможно.

Похоже, предатель просто тешит своё самолюбие, цитируя адресованные ему благодарности и хвалебные реплики подписчиков и отвечая на их вопросы.

Где может прятаться Канахин*

Life.ru выяснил, в каких телеграм-чатах сидит Канахин*. Он интересуется язычеством, восточными религиями, политикой, различными нетрадиционными практиками и… запрещёнными веществами. Судя по сетевой активности, с 2018 года Канахин* жил и работал в Киеве.

В это время под именем Кирилл Радонский предатель проводил занятия по йоге в одной из специализированных киевских студий. Похоже, на этом Канахин* зарабатывал скромно: стоимость одного занятия для участников была в пределах тысячи рублей. В группы, судя по фотографиям, набиралось обычно до десяти человек, а сами занятия йог из Москвы проводил не каждый день и часто в паре с украинскими коллегами.

С 2018 года Канахин* жил и работал в Киеве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rtvius

Кстати, занятно, что само заведение при этом принадлежит предпринимательнице из Луганска, уехавшей с родной земли, когда в 2014 году украинские нацисты начали так называемую АТО. Судя по активности в Сети, владелица студии интересовалась вопросами эмиграции с Украины в Португалию.

Чем на Украине занимается предатель

В реестре украинских предпринимателей Life.ru нашёл ИНН Канахина*, который подтвердил, что беглец обосновался в Киеве. ФОП (украинский аналог ИП) было зарегистрировано в украинской столице в Шевченковском районе города.

Здесь — в жилой кирпичной пятиэтажке — находится «резиновая» квартира для регистрации частных предпринимателей. По украинским законам встать на учёт в фискальном органе Киева можно, только если имеешь местную прописку. «Соседи» Канахина* занимались кто чем — от юридической практики до торговли автомобилями.

Сейчас ИП Канахина* ликвидировано, но все контакты по-прежнему активны. Фото © opendatabot.ua

Получив номер украинского налогоплательщика, Кирило Канахін* (так предатель оформлен в украинском ЕГРЮЛ) осенью 2020 года зарегистрировал ИП с деятельностью в сфере образования в области спорта и отдыха, а также охраны здоровья.

Похоже, бывший российский артист вдохновился опытом некоторых своих сотрудников по студии йоги, успешно начавших сольную карьеру, и сам решил стать в Незалежной гуру восточных практик.

Вокруг себя он даже было создал команду, в которой оказались девушка-фотограф из Харькова, контент-менеджер и программист с Западной Украины. Но дальше планов дело не пошло — все публичные упоминания Кирилла Радонского на Украине ограничились студией йоги, в которой он работал.

Как предприниматель Канахин* не смог состояться ни в России, ни на Украине. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tvoya.yoga.studio

Почему Канахин* сбежал из России

Как и многие соратники по РДК**, например ликвидированный летом прошлого года предатель Шайба, Канахин* бежал из России от долгов, проблем и уголовного преследования. На родине предатель пытался заниматься бизнесом, торговать одеждой и обувью, а также различным оборудованием и промышленными машинами. Здесь же у бывшего актёра было два ИП в сфере автомобильных перевозок.

Судя по данным ЕГРЮЛ, бизнес прогорел. Все юрлица и ИП уже давно ликвидированы. С тех пор в отношении Канахина* ФССП открыла восемь исполнительных производств на сумму около полумиллиона рублей, а ФНС имеет претензии по налогам ещё на 80 тысяч. Информацию о том, что артист имел проблемы с фискальными органами, наделал долгов и скрывался от приставов, подтверждала и его мать Валентина.

Как говорили в окружении артиста, когда начались проблемы, он стал замкнутым, нелюдимым и всё чаще выступал против российской власти. В итоге в 2018 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в незаконных акциях протеста. Тогда же он перебрался в Незалежную, где вступил в ряды полка «Азов»**.

* Включён в список террористов и экстремистов. ** Террористическая организация, запрещена в РФ.

Удастся ли российским силовикам задержать предателя Канахина* 0 Смогут. За предателями охотятся особо Не успеют. Его уничтожат на фронте наши бойцы Он успеет сбежать в Европу или в дальние страны

Авторы Евгений Кузнецов