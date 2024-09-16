Как Дмитрий Корчинский мечтает об армии детей-нацистов на Украине, пока его жена воюет за миллиарды «Охматдета» Украинский нацист Дмитрий Корчинский** требует запретить детям выезжать из страны и воспитывать их в ненависти к России. Его жена участвует в схемах распила средств, собранных на ремонт пострадавшего от ракеты ПВО детского медцентра «Охматдет». Как живёт семья? 15 сентября, 21:17 Дмитрий Корчинский** и его супруга Оксана. Коллаж © Life.ru. Обложка © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu, Youtube / Politeka Online, YouTube / Дмитро Корчинський

Как Дмитрий Корчинский Украину напугал

На днях известный украинский националист, бывший лидер УНА-УНСО*, идеолог «Правого сектора»* и нынешний глава партии «Братство» Дмитрий Корчинский** поделился своим видением, как в текущих реалиях спасти Незалежную.

— Во имя выживания нации нужно запретить выезд (с Украины. — Прим. Life.ru) не только военнообязанным мужчинам, но даже и детям. Мы же понимаем, что выехавшие дети уже не вернутся на Украину. Они воспитываются не украинцами, какой стимул у них возвращаться? — заявил Корчинский** одному из львовских телеканалов. — Они (украинские дети. — Прим. Life.ru) должны вырастать под звуки сирены воздушной тревоги. Они должны вырастать здесь, на Украине, в ненависти к врагам. Они должны осознать, что на их плечи очень скоро ляжет ответственность за Украину, когда погибнут предыдущие поколения.

Корчинский** известен не только своими яркими высказываниями, но и действиями. Он и члены создаваемых им националистических организаций принимали активное участие в боевых действиях против России и её союзников. Он воевал на стороне Грузии в её вооружённом конфликте с Абхазией, а позже на стороне ичкерийских бандитов в первую чеченскую кампанию.

Для своих соотечественников он позже писал книжки, в которых объяснял участие украинских наёмников в конфликтах необходимостью получения боевого опыта, хотя даже бывшие соратники по борьбе неоднократно обвиняли его в том, что на участии своих боевиков в горячих точках Корчинский** банально наживался.

В 2005 году нацист неожиданно отказался от своих убеждений, создал партию «Братство» и вместе со своим помощником Алексеем Арестовичем** поехал в Москву договариваться о совместных действиях по борьбе с «оранжевой» угрозой, исходящей с Запада. В тот период Корчинский** тесно взаимодействовал с Евразийским союзом молодёжи и его основателем Александром Дугиным. Ездил на Селигер, где читал лекции российской патриотической молодёжи.

— Тогда Дмитрий Корчинский** говорил абсолютно правильным, абсолютно нашим — евразийским языком, — вспоминает в разговоре с Life.ru российский общественный деятель Валерий Коровин. — Он покаялся за свои преступления в Чечне, создал «Братство», которое, став коллективным членом Евразийского союза молодёжи, боролось против внешнего управления и десуверенизации Украины с «оранжевым» режимом Ющенко.

Но вскоре Корчинский** обиделся и обозлился на Россию.

Уже в 2013–2014 годах Корчинский** сыграл злую роль в эскалации украинской революции, которая в итоге привела к перевороту, последующим кровавым событиям на востоке страны и в конечном итоге к СВО. С тех пор созданное им «Братство», а также другие боевые подразделения воевали с народом Донбасса и Армией России, а сам Корчинский** не раз заявлял о необходимости уничтожить Москву.

За очередной подобный призыв — сжигать храмы Московского патриархата — в России он был объявлен в международный розыск, а весной этого года ему заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой применения насилия) и заочно арестовали.

Дмитрий Корчинский**, кажется, не готов щадить даже украинских детей. Видео © Telegram / Пул № 3

— Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, значит, мы его заставим любить Украину, нравится ему это или нет. Обяжем здесь остаться, обяжем здесь воевать или поддерживать фронт, — подчеркнул Корчинский** в обоснование своего требования запретить выезд украинских детей за рубеж.

Похоже, прозвучавшая некогда грустная шутка о том, что США будут воевать с Россией «до последнего украинца», сейчас в призывах этого идеолога современного украинского нацизма обретает реальные очертания.

Жена националиста и бюджет детской больницы «Охматдет»

Заявление Корчинского** прозвучало на фоне скандалов, два месяца сопровождающих ситуацию вокруг государственного детского медицинского центра «Охматдет» (аббревиатурное название, образованное от «Охрана материнства и детства». — Прим. Life.ru), пострадавшего 8 июля от упавшей рядом со зданием украинской ракеты ПВО.

Больница «Охматдет». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

До недавнего времени попечительский совет «Охматдета» возглавляла жена Дмитрия Корчинского** Оксана. За пару недель до выступления мужа она обвинила руководство благотворительного фонда «Охматдет — здоровое детство» в том, что фонд собрал деньги на ремонт центра, но теперь не хочет их перевести больнице для оплаты ремонта. По её словам, речь идёт о сумме в 378 млн гривен — более чем 800 млн рублей по текущему курсу. Это те деньги, что были собраны в первые дни после удара. Всего же, по данным украинских СМИ, за два месяца украинцы задонатили около 1 млрд гривен (2,2 млрд рублей).

Оксана Корчинская. Фото © YouTube / Politeka Online

Спустя два месяца после случившегося «Охматдет» выглядит так же, как и сразу после удара ракеты украинской ПВО. Местные власти разве что расчистили территорию, а в проёме одного из забитых фанерой окон появился украинский флаг.

Зато о происходящем в центре регулярно снимает видеоотчёты одетый в вышиванку генеральный директор больницы Владимир Жовнир. Его речь дублируется на английском в виде субтитров. А для высокопоставленных западных чиновников здесь теперь проводят экскурсии — буквально на днях в «Охматдет» привозили прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

Возможно, поэтому украинский министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что работы по восстановлению «Охматдета» могут заморозить до следующего года — чтобы продлить жизнь декорациям якобы российской агрессии.

На этом фоне на восстановлении больницы, похоже, назревает большой распил. В начале августа стало известно, что 300 млн гривен будет осваивать никому не известная и недавно созданная фирма из Запорожья с уставным капиталом всего в пять тыс. гривен (11 тыс. рублей по курсу). По сообщениям СМИ Незалежной, из всех участников тендера компания предложила самую большую цену, при этом стоимость выполнения своих работ оценила и вовсе вдвое выше рынка. Подрядчика выбрал тот самый собравший миллиард гривен благотворительный фонд «Охматдет — здоровое детство».





Претензия Оксаны Корчинской заключается в том, что она и её волонтёры и благотворители якобы собрали не меньше трети из собранных фондом 378 миллионов. Т.е. речь идёт о сумме не менее 120 млн гривен. Вполне возможно, аффилированные с ней структуры могли рассчитывать на непосредственное участие в освоении этих средств.

За «Охматдет» Оксана Корчинская «воюет» не впервые. По данным украинских СМИ, ещё в 2015 году представители общественной организации «Громекс» заявили, что скандалистка, являясь членом наблюдательного совета клиники, присвоила себе почти 50 миллионов гривен, выделенных на строительство одного из корпусов «Охматдета».

Оксана Корчинская требует ответа от руководства «Охматдета» в категоричной форме. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / korchynskaoksana

Эти средства, как утверждают активисты, могли быть перечислены на счета фиктивных компаний, с которыми была связана Оксана Корчинская. Якобы эту информацию также подтвердила бывшая гендиректор предприятия Укрмедпроектстрой Ирина Коваль.

Источники утверждают, что все собранные доказательства аферы Корчинской были переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), но там дело благополучно похоронили.

Кто такая Оксана Корчинская

Оксане Корчинской 53 года, она на семь лет моложе своего мужа. В своё время супруг пристроил её в Радикальную партию Олега Ляшко, и в результате она стала депутатом Верховной рады. Дама оказалась с характером и быстро рассорилась с главой партии. Вышедший из себя Ляшко однажды даже пытался испортить ей репутацию, обвинив во владении домом в Италии, не указанным в декларации о доходах.

Кстати, судя по последней опубликованной ею отчётности за 2020 год, у четы Корчинских на Украине во владении было как минимум пять квартир, четыре из которых в Киеве и одна — в Житомире. Есть валютные и долларовые счета, антикварные предметы, а вот автомобили в отчётность почему-то не попали.

Последняя доступная декларация о доходах Оксаны Корчинской. Фото © public.nazk.gov.ua

Помимо законотворческой деятельности Оксана Корчинская до сих пор очень активно занимается волонтёрством. Отчёты об этом она регулярно выкладывает в своих соцсетях. Там же ведёт сбор средств на поддержание «Братства».

В России Корчинская известна не менее яркими, чем у мужа, инициативами. Например, в бытность депутатом Рады она внесла законопроект, запрещающий называть территорию нашей страны Россией, а также использовать производные от слова «Россия» в применении к Российской Федерации.

Кроме того, бывшая депутат дружила с ликвидированной в Одессе снайпершей Аминой Окуевой (Натальей Никифоровой), называвшей себя «чеченобандеровкой». После расстрела подруги Корчинская заявила, что убийство Окуевой — это политическая расправа со всеми антироссийскими добровольцами-кавказцами на Украине.

— Чета Корчинских — скорее политические попутчики, а не классическая семья. Корчинский** имеет репутацию маргинала, радикала и экстремиста, отношение даже в украинском обществе к нему неоднозначное. А жена, ведя более респектабельный образ жизни, как бы сглаживает это реноме, — считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. — Сейчас оба действуют в рамках открывающихся новых возможностей в свете ослабления украинской вертикали власти. Корчинский** делает резкие заявления в надежде попасть в обойму нового руководства Украины, которое, возможно, появится в ближайшем будущем. А его супруга может быть озабочена извлечением прибыли.

Личные боевики семьи

Некоторые эксперты на Украине подозревают, что в историю с деньгами, собранными на восстановление «Охматдета», могут вмешаться и члены добробатов, созданных мужем скандалистки Дмитрием Корчинским**. С 2014 года последний на базе своей партии «Братство» собирал для участия в АТО несколько добробатов. Среди них, например, есть и так называемый авторский батальон «Святая Мария», названный в честь Мариуполя. Причём изначально он функционировал как подразделение «Азова»*.

Опыт использования этого ресурса у семейки уже есть. Несколько лет назад украинские гаишники поймали сына Корчинских** Даниила, рассекавшего по киевским улицам на большом чёрном кроссовере фирмы «Додж». На нём висели прикрученные от другого автомобиля «атошные» номера, а сама машина числилась в угоне.









Когда инспекторы попытались задержать подозрительного водителя, тот позвонил маме. Она прибыла на место в сопровождении бойцов «Святой Марии». Все вопросы решили здесь же — гаишники извинились, а сын поехал домой. Как писали газеты, уголовное дело даже не возбуждалось.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России. ** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов