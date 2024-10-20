За день до 95-летия умер актёр из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин

За день до своего 95-летия умер заслуженный артист России, актёр, танцовщик и балетмейстер Анатолий Гридин. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

«Сегодня ночью на 95-м году жизни не стало Анатолия Васильевича Гридина. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам. Блистательный характерный танцовщик и мастер пластической пантомимы, он запомнился зрителям как харизматичный артист, который сочетал академизм классического танца с невероятной актёрской выразительностью», — говорится в публикации.

20 октября Гридину исполнилось бы 95 лет, он не дожил до этой даты всего один день. Кинокарьера артиста началась в 1960 году. Наиболее известны его роли в картинах «Марьяна из Гранады», «Анюта», «Женитьба Бальзаминова».