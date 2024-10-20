Басист украинской группы «Вопли Видоплясова» умер в 48 лет, причину держат в секрете
На 49-м году жизни скончался экс-участник группы «Вопли Видоплясова» Мельченко
Экс-участник группы «Вопли Видоплясова» Алексей Мельченко. Обложка © ТАСС / Петр Быстров
На 49-м году жизни умер бывший бас-гитарист и бэк-вокалист популярной украинской группы «Вопли Видоплясова» Алексей Мельченко. О смерти исполнителя сообщила его подруга Анна. Причины не разглашаются.
«Это будет пост памяти о человеке, с которым мы общались и дружили, когда нам было по 20–25 лет. Об искреннем, талантливом человеке. Он любил музыку, был очень талантливым бас-гитаристом. Его жизнь, к сожалению, оборвалась. Жаль, что так рано, что так грустно... Покойся с миром, друг», — написала Анна в соцсетях.
Больше информацию о смерти Мельченко никто не комментировал, в том числе и его бывшие коллеги. Отмечается, что в последние годы музыкант избегал публичности и не шёл на контакт с поклонниками.
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