Басист украинской группы «Вопли Видоплясова» умер в 48 лет, причину держат в секрете

На 49-м году жизни умер бывший бас-гитарист и бэк-вокалист популярной украинской группы «Вопли Видоплясова» Алексей Мельченко. О смерти исполнителя сообщила его подруга Анна. Причины не разглашаются.

«Это будет пост памяти о человеке, с которым мы общались и дружили, когда нам было по 20–25 лет. Об искреннем, талантливом человеке. Он любил музыку, был очень талантливым бас-гитаристом. Его жизнь, к сожалению, оборвалась. Жаль, что так рано, что так грустно... Покойся с миром, друг», — написала Анна в соцсетях.

Больше информацию о смерти Мельченко никто не комментировал, в том числе и его бывшие коллеги. Отмечается, что в последние годы музыкант избегал публичности и не шёл на контакт с поклонниками.