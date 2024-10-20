Pastor Napas открыл сбор средств на похороны убитого рэпера Трикопюшона
Трикопюшон. Фото © VK / Pastor Napas
Рэпер Pastor Napas (настоящее имя — Дмитрий Габитов) открыл сбор средств на помощь семье убитого в Челябинске коллеги Трикопюшона. Он попросил помочь родственникам музыканта его похоронить.
«Мы решили собрать средства для помощи семье, в организации ритуальных мероприятий. Каждый вклад имеет значение, любая посильная сумма поможет. Спасибо за поддержку! Пожертвование можно отправить напрямую матери. 4276 7201 3740 2121 Лидия Ивановна З.» – обратился Габитов к подписчикам.
Музыкант также призвал не распространять слухи об обстоятельствах смерти Алексея. По его утверждению, СМИ дают ложную информацию.
К слову, Трикопюшон был приятелем расчленённое женой рэпера Энди Картрайта, у них даже есть совместный трек «Трон». Тело Картрайта было найдено 29 июля 2020 года в квартире. Вдова музыканта Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию женщины о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, якобы решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.