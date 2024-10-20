Pastor Napas открыл сбор средств на похороны убитого рэпера Трикопюшона

Рэпер Pastor Napas (настоящее имя — Дмитрий Габитов) открыл сбор средств на помощь семье убитого в Челябинске коллеги Трикопюшона. Он попросил помочь родственникам музыканта его похоронить.

«Мы решили собрать средства для помощи семье, в организации ритуальных мероприятий. Каждый вклад имеет значение, любая посильная сумма поможет. Спасибо за поддержку! Пожертвование можно отправить напрямую матери. 4276 7201 3740 2121 Лидия Ивановна З.» – обратился Габитов к подписчикам.