Рэпер Трикопюшон найден мёртвым в Челябинске, убийца задержан

В Челябинске убили известного рэпера Трикопюшона, сообщает сообщество «Hip-Hop Family» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительной версии СУ СК России по области, с ним расправилась знакомая во время пьяной ссоры.

Место убийства известного рэпера Трикопюшона. Фото © СУ СК России по Челябинской области

«В Металлургическом районе города Челябинска задержана местная жительница, обвиняемая в убийстве знакомого Следователем следственного отдела по Металлургическому району городу Челябинска регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», – уточнили в управлении.