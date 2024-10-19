Рэпер Трикопюшон найден мёртвым в Челябинске, убийца задержан
Рэпер Трикопюшон. Фото © VK / Hip-Hop Family
В Челябинске убили известного рэпера Трикопюшона, сообщает сообщество «Hip-Hop Family» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительной версии СУ СК России по области, с ним расправилась знакомая во время пьяной ссоры.
Место убийства известного рэпера Трикопюшона. Фото © СУ СК России по Челябинской области
«В Металлургическом районе города Челябинска задержана местная жительница, обвиняемая в убийстве знакомого Следователем следственного отдела по Металлургическому району городу Челябинска регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», – уточнили в управлении.
Правоохранители выяснили, что 16 октября вечером в колясочной дома по улице Дегтярёва между мужчиной и женщиной во время распития спиртных напитков произошла ссора. В итоге местная жительница нанесла 1 удар ножом в шею 35-летнему музыканту. Он умер на месте, убийца задержана.
К слову, Трикопюшон был приятелем расчленённое женой рэпера Энди Картрайта, у них даже есть совместный трек. Тело Картрайта было найдено 29 июля 2020 года в квартире. Вдова музыканта Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию женщины о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, якобы решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.