Неизвестный сообщил в полицию о смерти Гуфа, которого якобы застрелила сестра
Mash: В Москве полиция проверяла информацию, что рэпера Гуфа застрелила сестра
Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
В московскую полицию позвонил мужчина и заявил, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) умер. Сотрудники правоохранительных органов пришли в ранее принадлежавшую рэперу квартиру в поисках тела, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, якобы бывший муж сестры рэпера сообщил по телефону полицейским, что его экс-супруга — Ольга Долматова — застрелила Гуфа и что в настоящее время музыкант лежит в квартире на Овчинниковской набережной. Когда правоохранители приехали на место происшествия, им дверь открыла неизвестная женщина и пояснила, что живёт здесь уже два года. По её словам, квартиру действительно покупала у родственников Долматова, но слышала о "мёртвом" рэпере последний раз только в 2011 году. В настоящее время полиция ищет неизвестного, который звонил с сообщением об убийстве.
А ранее Life.ru писал, что неизвестный позвонил в полицию и заявил, что Гуф якобы убил свою дочь и бывшую жену Юлию Королёву. Так, некий "Анар Зейналов" заявил, что его друг Гуф якобы жестоко расправился с близкими в подмосковном доме, после чего выложил страшное видео с преступлением в Сеть. Экстренные службы сразу выехали на продиктованный адрес, но позже оказалось, что вызов был ложным.