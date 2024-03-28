Неизвестный сообщил в полицию о смерти Гуфа, которого якобы застрелила сестра

По информации телеграм-канала, якобы бывший муж сестры рэпера сообщил по телефону полицейским, что его экс-супруга — Ольга Долматова — застрелила Гуфа и что в настоящее время музыкант лежит в квартире на Овчинниковской набережной. Когда правоохранители приехали на место происшествия, им дверь открыла неизвестная женщина и пояснила, что живёт здесь уже два года. По её словам, квартиру действительно покупала у родственников Долматова, но слышала о "мёртвом" рэпере последний раз только в 2011 году. В настоящее время полиция ищет неизвестного, который звонил с сообщением об убийстве.