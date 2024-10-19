Умер актёр из «Одессы-мамы» и «Нюхача» Николай Седнев
Николай Седнев. Обложка © Kino-teatr.ru
Советский и украинский актёр, режиссёр и сценарист Николай Седнев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях.
«Ушёл кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!» — написал режиссёр Леонид Павловский.
Седнев родился в 1951 году. Он окончил студию киноактера при Одесской киностудии, а в 1987 году он продолжил обучение на факультете кинорежиссуры в КГИТИ имени Карпенко-Карого. На экранах актёр начал появляться с конца 1990-х. В его фильмографии можно найти такие работы как «Нюхач», «Пляж», «Одесса-мама», «Заяц, жаренный по-берлински», «Стреляй немедленно!» и «Дружная семейка».
Ранее Life.ru сообщал о том, что на 72-м году жизни скончался Заслуженный артист РФ, вокалист и виртуоз-скрипач Алексей Дулькевич, который играл в команде Александра Розенбаума. В последние годы Дулькевич выпускал альбомы, которые пользовались спросом у коллекционеров, и был высоко оценён ценителями цыганских романсов. За свою карьеру он сотрудничал с Михаилом Кругом и другими исполнителями.