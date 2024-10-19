Умер актёр из «Одессы-мамы» и «Нюхача» Николай Седнев

Советский и украинский актёр, режиссёр и сценарист Николай Седнев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях.

«Ушёл кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!» — написал режиссёр Леонид Павловский.

Седнев родился в 1951 году. Он окончил студию киноактера при Одесской киностудии, а в 1987 году он продолжил обучение на факультете кинорежиссуры в КГИТИ имени Карпенко-Карого. На экранах актёр начал появляться с конца 1990-х. В его фильмографии можно найти такие работы как «Нюхач», «Пляж», «Одесса-мама», «Заяц, жаренный по-берлински», «Стреляй немедленно!» и «Дружная семейка».