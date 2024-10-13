Умер работавший с Кругом и Розенбаумом артист из «Улиц разбитых фонарей»

На 72-м году жизни умер Заслуженный артист РФ, вокалист и игравший в команде Александра Розенбаума скрипач-виртуоз Алексей Дулькевич. О его смерти сообщила пресс-служба продюсерского центра «Ночное такси» в ВК.

«Ушёл из жизни Алексей Дулькевич — петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, Заслуженный артист России… Легендарный музыкант… Истинный артист… На Студии «Ночное такси» в составе коллектива «Братья Жемчужные» он работал много лет. Его скрипка звучит во множестве записанных здесь альбомов. Само имя этого исполнителя стало основой современного шансона», — говорится в публикации.

Артист много времени провёл на студии «Ночное такси», где занимался творчеством с коллективом «Братья Жемчужные». В последнее время Дулькевич издавал раритетными для коллекционеров альбомы, его очень уважали ценители цыганских романсов. За время своей творческой карьеры он сотрудничал с Михаилом Кругом и группой «Артель», а также успел сняться в сериале «Улицы разбитых фонарей», где сыграл скрипача.