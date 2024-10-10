Умер композитор, написавший больше всего симфоний

Финский композитор и дирижёр шведского происхождения Лейф Сегерстам скончался в возрасте 80 лет. Музыкант является обладателем рекорда по числу созданных симфоний — 371. О смерти композитора Slippedisk сообщил его сын.

«Сегерстам окружал себя аурой, которая заставляла музыкантов оркестра мириться с его яркой индивидуальностью. Под его обаяние подпал Лондонский филармонический оркестр. Сегерстам также работал в Копенгагене и Вене... Если он не дирижировал, то садился сочинять», — пишет сайт, специализирующийся на классической музыке.

Уточняется, что немногие из 371 симфонии Сегерстама были исполнены. Помимо них, композитор написал около 30 струнных квартетов и многочисленные концерты — 13 скрипичных, 8 виолончельных, 4 альтовых, 4 фортепианных и 3 для валторны.

В разные годы дирижёр возглавлял Шведскую Королевскую оперу и Датский национальный симфонический оркестр. В 2017 году начал сотрудничать с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром (СПб ГАСО). Критики отмечали его свободно-пульсирующие композиции, которые давали исполнителям свободу ритма.