Умер композитор, написавший больше всего симфоний
Скончался финский композитор Лейф Сегерстам, написавший больше всех симфоний
Лейф Сегерстам. Обложка © Wikipedia / Soppakanuuna
Финский композитор и дирижёр шведского происхождения Лейф Сегерстам скончался в возрасте 80 лет. Музыкант является обладателем рекорда по числу созданных симфоний — 371. О смерти композитора Slippedisk сообщил его сын.
«Сегерстам окружал себя аурой, которая заставляла музыкантов оркестра мириться с его яркой индивидуальностью. Под его обаяние подпал Лондонский филармонический оркестр. Сегерстам также работал в Копенгагене и Вене... Если он не дирижировал, то садился сочинять», — пишет сайт, специализирующийся на классической музыке.
Уточняется, что немногие из 371 симфонии Сегерстама были исполнены. Помимо них, композитор написал около 30 струнных квартетов и многочисленные концерты — 13 скрипичных, 8 виолончельных, 4 альтовых, 4 фортепианных и 3 для валторны.
В разные годы дирижёр возглавлял Шведскую Королевскую оперу и Датский национальный симфонический оркестр. В 2017 году начал сотрудничать с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром (СПб ГАСО). Критики отмечали его свободно-пульсирующие композиции, которые давали исполнителям свободу ритма.
А ранее России простились с музыкантом Вячеславом Добрыниным. Песни композитора слышали все, правда, не все знали, что именно он был их автором. В последние годы жизни Добрынин вынужден был оставить музыкальную деятельность из-за проблем со здоровьем. Его песни, над которым не властно время, остались подарком для слушателей.