Умер актёр сериала «Апостол»

Артист театра и кино, режиссёр Владимир Светашов умер в возрасте 67 лет. Печальное известие сообщает пресс-служба Омского Дома актёра имени народного артиста РСФСР Н. Чонишвили.

«С прискорбием сообщаем, что 9 октября 2024 года ушел из жизни актер и режиссер Владимир Николаевич Светашов (член Союза театральных деятелей России с 1985 года)», — сказано в сообщении.