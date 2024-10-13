Умер актёр сериала «Апостол»
Скончался актёр из «Осеннего детектива» и «Апостола» Владимир Светашов
Кадр из фильма «Топтуны» (2012). Обложка © kino-teatr.ru
Артист театра и кино, режиссёр Владимир Светашов умер в возрасте 67 лет. Печальное известие сообщает пресс-служба Омского Дома актёра имени народного артиста РСФСР Н. Чонишвили.
«С прискорбием сообщаем, что 9 октября 2024 года ушел из жизни актер и режиссер Владимир Николаевич Светашов (член Союза театральных деятелей России с 1985 года)», — сказано в сообщении.
Соболезнования родным и близким умершего актёра сериалов «Апостол» и «Осенний детектив» выразило также правление Омского регионального отделения СТД. Церемония прощания со Светашовым состоялась накануне.
А 12 октября актёр Григорий Чабан упал в обморок во время спектакля в Санкт-Петербурге в театре Ленсовета. Изначально появилась информация, что ему стало плохо из-за спазма сосудов. Позже он вышел на связь и сообщил результаты КТ.