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13 октября, 10:23

Умер актёр сериала «Апостол»

Скончался актёр из «Осеннего детектива» и «Апостола» Владимир Светашов

Кадр из фильма «Топтуны» (2012). Обложка © kino-teatr.ru

Кадр из фильма «Топтуны» (2012). Обложка © kino-teatr.ru

Артист театра и кино, режиссёр Владимир Светашов умер в возрасте 67 лет. Печальное известие сообщает пресс-служба Омского Дома актёра имени народного артиста РСФСР Н. Чонишвили.

«С прискорбием сообщаем, что 9 октября 2024 года ушел из жизни актер и режиссер Владимир Николаевич Светашов (член Союза театральных деятелей России с 1985 года)», — сказано в сообщении.

Соболезнования родным и близким умершего актёра сериалов «Апостол» и «Осенний детектив» выразило также правление Омского регионального отделения СТД. Церемония прощания со Светашовым состоялась накануне.

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А 12 октября актёр Григорий Чабан упал в обморок во время спектакля в Санкт-Петербурге в театре Ленсовета. Изначально появилась информация, что ему стало плохо из-за спазма сосудов. Позже он вышел на связь и сообщил результаты КТ.

Андрей Бражников
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