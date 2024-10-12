Участница 14-сезона «Битвы экстрасенсов» Алла Роттер умерла на 79-м году жизни
Алла Роттер. Обложка © VK / Alla Rotter
Участница телепроекта «Битва экстрасенсов» Алла Роттер умерла 27 сентября на 79 году жизни. Обстоятельства случившегося не уточняются, рассказывает The Voice.
Известно, что Роттер родилась в 1946 в Уфе. После школы была врачом и работала в институте психологии. В 1985 году вышла замуж за немца и уехала в Германию, где прожила около 30 лет. С тех пор она жила на две страны. На популярный телепроект в 2013 году она попала случайно пройдя нетрудный тест по телефону.
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