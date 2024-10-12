Участница 14-сезона «Битвы экстрасенсов» Алла Роттер умерла на 79-м году жизни

Известно, что Роттер родилась в 1946 в Уфе. После школы была врачом и работала в институте психологии. В 1985 году вышла замуж за немца и уехала в Германию, где прожила около 30 лет. С тех пор она жила на две страны. На популярный телепроект в 2013 году она попала случайно пройдя нетрудный тест по телефону.