Умерла избитая боксёром за отказ в сексе жительница Челябинской области

В Троицке Челябинской области умерла девушка, которую жестоко избил боксёр за отказ в сексе. При этом, как рассказала подруга её подруга, смерть Юлии с полученными травмами никак не связана.

RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что девушка скончалась от серьёзного заболевания. Что именно произошло, неизвестно. Официальной информации от СК и прокуратуры также не поступало.

Напомним, в ночь на 11 сентября Юлия оказалась в одной компании с боксёром, который ранее уже был судим. После отдыха в ночном клубе она поехала к нему домой. В квартире мужчина сразу начал приставать к девушке, но она ему отказала. Это буквально взбесило изверга, из-за чего он начал срывать с жертвы одежду, а затем жестоко избивать.