Житель Воскресенска лишился селезёнки после драки с подростками 13 и 16 лет

В подмосковном Воскресенске задержали 16-летнего парня, серьёзно избившего 18-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 18-летнему местному жителю (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ) в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 16-летний юноша», — указано в публикации.

По версии следствия, инцидент произошёл 15 сентября у одного из жилых домов. Двое братьев 13-ти и 16-ти лет, предположительно из-за личной неприязни, напали на юношу и сильно его избили, нанеся молодому человеку множество травм. Пострадавшего доставили в больницу с разрывом селезёнки, хирургам пришлось её удалить.

В МВД решают вопрос о применении воспитательных мер принудительного характера к 13-летнему участнику нападения. Остальных причастных проверят на участие в подобных инцидентах в прошлом. Следствие будет ходатайствовать о заключении 16-летнего подростка под стражу.