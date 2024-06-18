В Воскресенске Московской области 19-летняя девушка в магазине схватила с прилавка нож и напала на других посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

В Подмосковье девушка с ножом набросилась на посетителей магазина. Видео © Telegram / lookatme1313

"По предварительным данным, девушка, находясь в продуктовом магазине "Дикси" в городе Воскресенске, внезапно схватила с прилавка нож и начала набрасываться на посетителей", — указано в сообщении.