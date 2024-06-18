В Подмосковье девушка с ножом набросилась на посетителей магазина
СК: В Воскресенске девушка схватила нож в магазине и напала на посетителей
В Воскресенске Московской области 19-летняя девушка в магазине схватила с прилавка нож и напала на других посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
В Подмосковье девушка с ножом набросилась на посетителей магазина. Видео © Telegram / lookatme1313
"По предварительным данным, девушка, находясь в продуктовом магазине "Дикси" в городе Воскресенске, внезапно схватила с прилавка нож и начала набрасываться на посетителей", — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что никто из посетителей и сотрудников магазина не пострадал. Несколько мужчин удерживали злоумышленницу до приезда полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, девушка задержана.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину в районе Можайского шоссе. Пострадавший пытался убежать от злоумышленников прямо по дороге, но упал. В итоге нападавшие нанесли ему несколько ножевых ранений и скрылись с места. Позднее выяснилось, что они уехали на синем ВАЗ-2115.
Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526