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18 июня, 12:51

В Подмосковье девушка с ножом набросилась на посетителей магазина

СК: В Воскресенске девушка схватила нож в магазине и напала на посетителей

В Воскресенске Московской области 19-летняя девушка в магазине схватила с прилавка нож и напала на других посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

В Подмосковье девушка с ножом набросилась на посетителей магазина. Видео © Telegram / lookatme1313

"По предварительным данным, девушка, находясь в продуктовом магазине "Дикси" в городе Воскресенске, внезапно схватила с прилавка нож и начала набрасываться на посетителей", — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что никто из посетителей и сотрудников магазина не пострадал. Несколько мужчин удерживали злоумышленницу до приезда полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, девушка задержана.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину в районе Можайского шоссе. Пострадавший пытался убежать от злоумышленников прямо по дороге, но упал. В итоге нападавшие нанесли ему несколько ножевых ранений и скрылись с места. Позднее выяснилось, что они уехали на синем ВАЗ-2115.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Дарья Нарыкова
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